MŚ w Lahti. Polscy skoczkowie bez medalu, choć drużynowo skakali na srebro

Dokładnie sze¶ć lat temu, 26 lutego 2011 roku, w Oslo mistrzem ¶wiata na skoczni normalnej został Thomas Morgenstern, srebro zdobył Andreas Kofler, a br±z wywalczył Adam Małysz . Dla Polaka był to szósty w karierze medal M¦. Ostatni. Niespełna miesi±c póĽniej nasz mistrz zakończył karierę.Dzień po tamtym konkursie w Oslo rozegrano pierwsz± z dwóch męskich "drużynówek". Norwegia doprowadziła do dwóch takich konkursów, czuj±c swoj± szansę na medale. Gospodarze j± wykorzystali, zdobyli srebrne medale i na skoczni normalnej, i dużej. Dwa lata póĽniej, na M¦ w Val di Fiemme, w miejsce męskiej "drużynówki" na mniejszym obiekcie wprowadzono konkurs mieszany. Taki zostanie rozegrany w Lahti w niedzielę.Z punktu widzenia rozwoju skoków to dobrze, że w kalendarzu mistrzowskiej imprezy s± zawody mieszane. Z naszego punktu widzenia szkoda, że znalazły się w nim kosztem jednych zawodów drużynowych mężczyzn. Teraz mamy zespół mocny na tyle, że nawet w gorszym dniu każdego z naszych skoczków celowaliby¶my w medal.W sobotę ani Stoch, ani Kot, ani Kubacki, ani tym bardziej sklasyfikowany na 19. miejscu Piotr Żyła , nie ustrzegli się błędów. A i tak ich zsumowane noty daj± 1008,9 pkt. Więcej - 1027,6 - uzyskali tylko Niemcy (drugi Andreas Wellinger, trzeci Markus Eisenbichler, dziewi±ty Richard Freitag i 13. Stephan Leyhe). Dalej w nieoficjalnej klasyfikacji drużynowej uplasowali się Austriacy. Stefan Kraft (zdobył złoty medal), Michael Hayboeck (był szósty), Manuel Fettner (12.) i Gregor Schlierenzauer (24.) zgromadzili 998,5 pkt. Inne drużyny zostały z tyłu. Norwegowie (siódmy Johann Andre Forfang, 15. Daniel Andre Tande, 16. Robert Johansson, 17. Andreas Stjernen) zdobyli razem 981 pkt, pozostałe ekipy nie miały całej "czwórki" w obu seriach.