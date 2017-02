Premier League. Chińczycy zaoferowali rekordową kwotę za Diego Costę!

"Rekord transferowy Pogby zostanie niedługo pobity. Już blisko do 150 mln euro za piłkarza"

Sam piłkarz miał dostać 100 mln euro za trzy sezony gry . Chelsea podała jednak cenę za swojego napastnika: to 150 mln euro. Chińczycy zastanawiaj± się nad takim wydatkiem. Costa przyszedł do londyńskiego klubu z Atletico Madryt za ok. 40 mln euro.Tianjin zim± ¶ci±gn±ł takich piłkarzy jak Alexandre Pato oraz Axel Witsel. Costa znajduje się w tym sezonie w znakomitej formie - strzelił 16 goli, a jego Chelsea jest zdecydowanym liderem Premier League . W 26 kolejkach zdobyła 63 punkty i ma 11 pkt przewagi nad drugim Manchesterem City (który rozegrał o jedno spotkanie mniej).Co ciekawe, niedawno legendarny Oliver Kahn stwierdził, że już niedługo zostanie przekroczona bariera 150 mln euro za jednego piłkarza. Czy tym zawodnikiem okaże się wła¶nie Costa?