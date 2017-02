21 operacji. Są rekordy, których nikt na świecie nie powinien bić

W domu, gdzie w lutym była tylko raz, na jeden dzień

Bo jak się okazało, każdy rekord jestem w stanie pobić

Ale rekord wspomina z satysfakcj±, że się nie dała

Gdy to czytacie, moja starsza córka Hania, któr± poznali¶cie w poprzednich wpisach, najpewniej jest już po operacji. Tym razem głowy, o czym za chwilę. 10-letnia dziewczynka z żelaza być może jest już na intensywnej terapii, sk±d trafiła z bloku operacyjnego. A może jest już z powrotem na oddziale neurochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie pod okiem lekarzy i skacz±cego wokół niej szwadronu pielęgniarskiego dochodzi do siebie po zabiegu. Liczę, że zdarzy się też tak, że tekst trafi do kogo¶ za kilka dni, kiedy Hania będzie już w domu.Pamiętam jak się żaliła, gdy dowiedziała się, że będzie miała operację kręgosłupa 14 lutego . Że w Walentynki . Że to słabo. Tymczasem wszystko potoczyło się inaczej, gorzej. I choć tej operacji nie było, i wła¶nie to był ten jeden dzień, gdy wróciła do domu, to musiała za chwilę znów jechać do szpitala. Objawy: zawroty głowy , nudno¶ci, utraty ¶wiadomo¶ci. Podejrzana: zastawka, czyli pompka , która dba, by w łepetynie Hani było wszystko jak powinno być. Albo się zacięła, albo zatkała, albo działa aż za dobrze i psuje zdrowie nosicielki. Nie czas jednak na neurologiczne szczegóły, jeszcze przestaniecie czytać, co piszę.A chciałbym, by¶cie dowiedzieli się, że to 21. operacja mojej córki. 27 lutego miała zjechać na nowy blok operacyjny CZD, równo w rocznicę pierwszego zabiegu w 2012 roku (też zastawka, wtedy jej wszczepienie, co de facto uratowało życie Hani). Tak, przez pięć lat moja dziewczynka miała już 21 operacji. Sama dzi¶ z przek±sem, lub też drwi±cym u¶miechem mówi mi: - Nigdy nie wspominaj tata, że ta liczba zabiegów to jaki¶ rekord.Co prawda to prawda. W zeszłym roku, gdzie¶ tak w kwietniu, zaczęła j± boleć głowa. I nie przestawała przez dwa tygodnie. Ponieważ tomografia nic nie pokazywała wstępnie zrzucili¶my winę na leki i chemię, któr± łyka i wchłania dożylnie od kilkudziesięciu miesięcy. Dopiero gdy ból skupił się na niewielkim wzgórku pod skór± za prawym uchem, udało się wyłapać winnego - zastawkę. 17. zabieg Hani to miała być jej wymiana. Pamiętam, że była operowana w nocy z poniedziałku na wtorek, kilka godzin przed strajkiem pielęgniarek i pielęgniarzy CZD. Następnego dnia była operowana ponownie, bo nie wszystko zadziałało jak powinno. A w ¶rodę ustrzeliła - a nie mówiłem, że nomenklatura sportowa pasuje? - klasycznego hat tricka, jad±c nieprzytomna na 19. operację, bo na zdjęciu wyszło, że rurka nie trafiła tam gdzie trzeba, bagatelizuj±c te dramatyczne chwile z perspektywy czasu. Jedyne szczę¶cie, że tego nie pamiętała, i że "strajk" pielęgniarek nie oznaczał wcale odej¶cia od łóżek, co niektórzy idioci ogłosili. Gdy obudziła się, nie rozumiała dlaczego mówię o TRZECH operacjach, skoro były dwie.Dzi¶ tym wyczynem się nie chełpi.Że wygrała. Do trzech razy sztuka, ale wreszcie ból został pokonany.Od tamtego czasu wiele się zmieniło, o czym czę¶ciowo już wiecie. Hani nowotwór się skurczył i osłabł, ale choroby mu towarzysz±ce, nie bezpo¶rednio zwi±zane z guzem, wykończyły dzieln± zawodniczkę. Fizycznie i psychicznie. Na przykład jamy w kręgosłupie, które odebrały jej, wierzę, że chwilowo, nogi oraz osłabiły ręce (20. operacja to było ich ratowanie przez drenowanie jednej z jam). Córka nie ma sił na kolejne etapy tego wy¶cigu, a nie może się z niego wycofać. Sam czasem czuję się jak trener-tyran, który biegnie przez kilka metrów obok potwornie zmęczonego biegacza narciarskiego czy biathlonistki, wrzeszcz±c, że ma z siebie dać wszystko, wykrzesać jeszcze trochę energii, żeby doci±gn±ć do mety, zwyciężyć.Rzucam argumentami, że w sumie jest lepiej. Że poprawiło się to i tamto, że jak dojdzie do siebie, to czeka j± już tylko jeden cykl chemioterapii. Potem odpoczynek. Że jama na dole, która odcięła nogi, teraz znikła, co zaskoczyło nawet lekarzy. Że trzeba jeszcze potrenować, by rdzeń kręgowy zacz±ł znów zasilać stopy, które ponios± Hanię dalej. Przed ni± jeszcze wiele etapów, wiele straconych i zdobytych punktów. Oraz ¶rubowanie tego okropnego rekordu. Na końcu jednak nie rekord będzie ważny, ale ostateczne zwycięstwo, wielki triumf.Autor pisze też na blogu Ojca Raj - www.hantek.blox.pl