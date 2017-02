Bundesliga. Niemcy wychwalają Lewandowskiego. Bayern znowu torturował HSV

"Lewandowski to idealna dziewi±tka"

Legenda: Lewandowski lepszy od Suareza i Benzemy

Najpierw spojrzał, potem zacz±ł nabieg. Potem spojrzał znowu, zatrzymał się, zobaczył jak Rene Adler przechylił się w jedn± stronę i pewnie strzelił w drug± z rzutu karnego. Gdyby to się nie udało, wygl±dałby na głupca, ale jego pewno¶ć siebie była większa niż kolońska katedra. Potem strzelił jeszcze dwa gole i zasłużył na wolny wieczór. Renato Sanches zmienił go po 57 minutach. Inaczej prawdopodobnie strzeliłby trzy gole w doliczonym czasie gry "Abendzeitung" dał Lewandowskiemu najwyższ± możliw± notę - 1 (w skali 1-6). - Strzelił 10. rzut karny z rzędu. Potem podwyższył na 3 oraz 4-0. Po 19. trafieniu w tym sezonie mógł posłuchać owacji kibiców i udać się pod prysznic - napisano w uzasadnieniu. Od takich portali jak "Spox", "Ran" czy "TZ" Lewandowski również dostał 1.Sport.de również wychwala Lewandowskiego, ale zwraca przede wszystkim uwagę na to, że HSV to ulubiony rywal Bayernu Monachium . 6-0, 5-0, 9-2, 3-1, 8-0, 5-0 i teraz kolejne 8-0 (najwyższa porażka HSV w Bundeslidze) - to ostatnie wyniki HSV w Monachium. Hamburczycy dobrze prezentowali się na pocz±tku, ale po straconym golu zupełnie się posypali.Co ciekawe, Carlo Ancelotti po meczu najbardziej chwalił Thomasa Muellera. Niemiec nie strzelił ani jednego gola, ale zaliczył aż trzy asysty. - Mueller był najlepszym piłkarzem na boisku, nawet je¶li nie zdobył bramki. Był kluczowy - stwierdził Ancelotti.Lewandowski w rozmowie ze Sport1.de: - My¶lę, że jubileusz trenera (1000. mecz w roli trenera) wyszedł dobrze. Nie tylko dla niego, ale dla nas oraz kibiców to był wspaniały mecz. Nie jest łatwo strzelić tyle goli w Bundeslidze.Polak został zmieniony w 57. minucie. - Z jednej strony chciałoby się nadal grać i strzelić jeszcze więcej goli, ale z drugiej może lepiej zej¶ć i być lepiej przygotowanym na kolejne wyzwania.Dzięki hat-trickowi Lewandowski po 22 kolejkach ma już 19 goli na koncie i jest najlepszym strzelcem razem z Pierrem-Emerickiem Aubameyangiem z Borussii Dortmund Była gwiazda reprezentacji Niemiec i Bayernu Monachium, Carsten Jancker, wierzy, że Robert Lewandowski to najlepszy napastnik, jakiego może w tym momencie mieć Bayern Monachium.Lothar Matthaeus, legendarny piłkarz i mistrz ¶wiata z 1990 roku uważa, że Lewandowski to najlepszy napastnik na ¶wiecie.