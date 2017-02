Liga koszykówki NCAA. Gonzaga jednak pokonana, 10 punktów Karnowskiego

Spotkanie w hali McCarthey Athletic Center w Spokane znów obejrzał komplet 6000 tysięcy widzów. Kibice gospodarzy przeżyli olbrzymie rozczarowanie. Ich drużyna, jedyna niepokonana w lidze, od czterech tygodni klasyfikowana na pozycji nr 1 w rankingu, doznała pierwszej porażki. Nie udało jej się dokończyć sezonu zasadniczego z czystym kontem. Ostatnim, 19. zespołem w historii ligi, który tego dokonał byli Kentucky Wildcats w sezonie 2014/15.Polski ¶rodkowy wyszedł na parkiet w pierwszej pi±tce, grał 28 minut, trafił cztery z sze¶ciu rzutów za dwa punkty i dwa z sze¶ciu wolnych. Miał także sze¶ć zbiórek (cztery w obronie, dwie w ataku), dwie asysty, blok, dwie straty i trzy faule.Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Nigel Williams-Goss - 19. W zwycięskim zespole wyróżnił się ¶rodkowy Eric Mika, który uzyskał double-double - 29 pkt i 12 zb.Pocz±tkowo nic nie zapowiadało niepowodzenia Bulldogs, którzy na pocz±tku meczu prowadzili 18:2, trafiaj±c siedem z pierwszych 10 rzutów z gry . Potem już nie byli tak skuteczni. Do przerwy utrzymali jednak korzystny wynik 41:35, a w drugiej połowie jeszcze 58:46. Rywale odrobili jednak straty (60:61) na 8.40 przed ostatnim gwizdkiem sędziów. Po raz pierwszy w całym sezonie podopieczni trenera Marka Few przegrywali w drugiej połowie. Teraz trwała wymiana kosz za kosz. Jeszcze na dwie minuty przed końcem spotkania miejscowi prowadzili 71:69, ale od tego momentu już nie zdobyli punktu."Gra nie układała się nam tak, jak chcieliby¶my. Spudłowali¶my zbyt wiele rzutów wolnych i popełnili¶my za dużo strat, by móc zwyciężyć w tak wyrównanym spotkaniu" - podsumował szkoleniowiec pokonanych.Koszykarze Gonzagi nie trafili aż 13 z 29 wolnych i popełnili 16 strat.Bulldogs zakończyli swój najlepszy sezon w lidze NCAA z bilansem (29-1) i nadal pozostaj± jednym z faworytów rozgrywek. Wywalczyli 20. w historii i pi±te z rzędu mistrzostwo West Coast Conference. W ostatnich 40 latach pięć zespołów rozpoczynało rywalizację od bilansu 29-0. Cztery z nich awansowało potem do turnieju Final Four, w którym występuj± cztery najlepsze drużyny.23-letni Karnowski wrócił w bież±cych rozgrywkach do rywalizacji o punkty po długiej przerwie spowodowanej kontuzj± kręgosłupa i skomplikowan± operacj±, któr± przeszedł w USA w sylwestrow± noc 2015 roku. Rozgrywa najlepszy sezon w karierze.Czy Karnowski ma szanse na grę w NBA?Jakie s± szanse na występy Przemysława Karnowskiego w lidze NBA?