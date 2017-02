MŚ w Lahti. W niedzielę sztafeta sprinterek. Kowalczyk i Marcisz bez szans na medal

Sukces polskiej sztafety: że jest

Start na pro¶bę Justyny

Ewelina Marcisz od operacji do operacji

"OdpowiedĽ jest w dzienniczkach treningowych. Mówimy naszym: macie czas. I tak im życie mija"

Panowie też biegn±

Nie do wiary, że to było tylko dwa lata temu. Sztafeta sprinterek z br±zowym medalem, szybsza od Niemek, Amerykanek, Finek. Sztafeta 4x5 km - pi±ta, szybsza od Niemek i Rosjanek. Bojowa atmosfera, optymizm. W sprinterskiej parze - dwie dziewczyny, które stawały indywidualnie na podium Pucharu ¦wiata. Justyna Kowalczyk i Sylwia Ja¶kowiec (ona indywidualnie na podium P¦ stała w 2013, w prologu Tour de Ski) trenowały wtedy razem u Aleksandra Wierietielnego, wydawało się, że to pocz±tek długiej współpracy. Przed medalem w Falun zajęły również trzecie miejsce w generalnej próbie drużynowego sprintu w Pucharze ¦wiata w Otepaeae. A trzy Polki biegn±ce w sztafecie z Kowalczyk do mistrzostw ¶wiata w Falun zdobyły w P¦ ł±cznie 255 pkt.Dzi¶ Sylwia Ja¶kowiec walczy o powrót do biegów po kolejnej kontuzji, tym razem kolana. Jej drogi treningowe z Justyn± i Aleksandrem Wierietielnym rozeszły się już w 2015. Sukcesem polskiej sztafety 4x5 jest już to, że udało się zebrać w Lahti cztery zdrowe biegaczki. Oprócz Kowalczyk, żadna z nich nie zdobyła w obecnym sezonie choćby punktu w P¦. W Falun 2015 były zapowiedzi, że od tego pi±tego miejsca sztafety 4x5 km można się odbić jeszcze wyżej. A teraz celem będzie miejsce w dziesi±tce, czyli kwalifikacja olimpijska.Sztafeta sprinterska też została złożona póĽno, i nie dla medali, tylko na pro¶bę Justyny Kowalczyk, która bardzo chciała sprawdzić trasę klasyczn± w Lahti w warunkach startowych, w biegu z adrenalin±, a nie tylko treningowym. Sprint drużynowy tym razem jest rozgrywany stylem klasycznym (w Falun był dowolnym) i zawiera wszystkie najtrudniejsze elementy pięciokilometrowej pętli, na której we wtorek 28 lutego Justyna będzie biegła na 10 km stylem klasycznym.Dla sztafety sprinterskiej celem minimum w niedzielę będzie awans do dziesięciozespołowego finału. Najpierw s± kwalifikacje, formalnie zwane półfinałami. Polki biegn± w drugim, o¶miozespołowym (w pierwszym jest dziewięć zespołów), o 10.55. Będ± rywalizować m.in. ze Szwedkami, Amerykankami i Rosjankami. Z każdego biegu awansuj± automatycznie po dwie najlepsze pary. Pozostałych sze¶ć zakwalifikuje się do finału na podstawie czasów.Drużynowy sprint to specyficzna konkurencja. Niby sprint, ale wytrzymało¶ć jest bardzo ważna, bo biega się na zmianę po trzy odcinki. Trasa w Lahti jest trudna i gdyby polskie biegi od Falun zrobiły krok w przód, a nie w tył, to mogłaby być bardzo emocjonuj±ca niedziela. Ale w obecnej sytuacji jest wielk± niewiadom±. Dwa lata temu, niedługo po Falun, Justyna i Ewelina wyl±dowały w jednej szpitalnej sali, po zabiegach u doktora kadry Stanisława Szymanika. Kowalczyk leczyła kolano , Marcisz piętę. Justyna pobiegła dalej, Ewelinę ci±gle zatrzymuj± kolejne kłopoty ze zdrowiem, przeszła już kilka operacji. W eliminacjach sprintu dowolnego w Lahti była dopiero 52., i zawstydzona tym wynikiem . Ale też trudno było spodziewać się awansu do wy¶cigów sprinterskich, gdy zaległo¶ci treningowe się nawarstwiaj±. Ale mimo tych zaległo¶ci Ewelina pozostaje najlepsza do pary, bo wreszcie zdrowa, na tyle że może biegać. A młode kandydatki do miejsc w kadrze jeszcze nie potrafi± rzucić starszym wyzwania.- Na pewno Ewelina ma większe możliwo¶ci niż ten wynik ze sprintu. A ja bez względu na to z kim startowałam w sztafetach sprinterskich i zwykłych, zawsze biegłam na 100 procent. To się nie zmieni. Postaram się dać 100 procent, a jak o się skończy, nie wiem, bo to jest jednak wysiłek drużynowy - mówi Justyna.Dlaczego z polsk± kadr± jest tak Ľle, a np. Amerykanki już w drugich M¦ z rzędu zdobyły dwa medale w jednej konkurencji (tym razem sprincie dowolnym, a w Falun na 10 km, z pomoc± pogody) i na tym ich sukcesy w Lahti mog± się nie skończyć? - Szukałabym odpowiedzi w dzienniczkach treningowych. Widziałam jak pracuj± Amerykanki, jak Polki i my¶lę, że to jest różnica kilkuset godzin rocznie. Zaczynały¶my z tego samego pułapu. Tam była Kikkan Randall i jej sukcesy, które przyci±gały następczynie. U nas ja. Ale Amerykanie konsekwentnie buduj±. Amerykanka zdobyła niedawno br±z na M¦ juniorów i już j± w Lahti widziałam. Już poznaje atmosferę tak wielkiej imprezy, nabiera obycia, ¶ci±gnęli j± w ostatniej chwili. A u nas s± dwie ¶wietne młode dziewczynki i ci±gle czytam, że nie wolno ich przeforsować, itd. Nic nie wolno, najlepiej je schować i kazać im trenować góra godzinę dziennie. No nie, nie tędy droga. Trzeba bardzo ciężko pracować i wierzyć w siebie. Czyli odwrotnie niż w Polsce. Amerykanki po prostu bardzo wierz± w siebie. I wszystkie bardzo ciężko pracuj± - mówi Justyna.- Nie można trenować do 27. roku życia po 600 godzin rocznie. To już nie te standardy, trzeba organizm żyłować, skazać się na życie na granicy, na tułaczkę. Ja się przetułałam przez życie - mówi Justyna. - Amerykanki też się przetułały. A my mówimy naszym talentom: spokojnie, jeszcze nie musisz. Za dwa lata. Za cztery lata. I tak całe życie mija.W niedzielę zobaczymy też polski duet sprinterski w rywalizacji mężczyzn. Maciej Staręga, ósmy zawodnik indywidualnego sprintu M¦ w Lahti, pobiegnie w parze z Dominikiem Burym, 20-latkiem, dla którego to pierwsza zima w Pucharze ¦wiata i pierwsza impreza mistrzowska. Polacy wystartuj± w pierwszym półfinale o godz. 11.20. Ich rywalami będ±: Norwegowie, Włosi, Francuzi, Szwedzi, Niemcy , Estończycy, Austriacy, Ukraińcy, Litwini, Słowacy i Kolumbijczycy. W drugim półfinale również wystartuje 12 duetów.