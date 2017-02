Boks. Kapitalne starcie Ugonoha z Breazeale! Nokaut wisiał w powietrzu od pierwszej sekundy

Dominic zgodnie z oczekiwaniami rozpocz±ł walkę pressingiem, ale Izu dobr± prac± nóg unikał półdystansu. Sam szukał mocnych ciosów na korpus, którymi otworzył sobie drogę do dwóch mocnych prawych na górę. Breazeale znany jest jednak z twardej głowy i przyj±ł to bez większych szkód. Od pocz±tku drugiej rundy czarnoskóry Polak każd± akcję zaczynał i kończył ciosami na korpus. Bił bardzo mocno i twardogłowy Amerykanin cierpiał bardziej po takich akcjach, niż po uderzeniach na szczękę. Niedawny pretendent do pasa IBF wagi ciężkiej na tym odcinku był bezradny na tle dużo szybszego i bardziej mobilnego Ugonoha.Izu trzecie starcie zacz±ł potężnym prawym sierpowym. Szybko doskoczył, by dokończył dzieła zniszczenia, ale nadział się na kontrę i to on wyl±dował na deskach. Przez moment był nad przepa¶ci±, jednak będ±c w odwrocie odpowiedział jeszcze jednym prawym sierpem, stopuj±c atak przeciwnika. Przez dwie kolejne minuty między linami toczyła się straszliwa wojna na wyniszczenie. Mocniej bił Breazeale, ale czę¶ciej i celniej Ugonoh. Po gongu na przerwę Amerykanin schodził do narożnika z mocno spuchniętym lewym okiem.Pocz±tek czwartej odsłony nieznacznie na korzy¶ć rywala, jednak Izu nagle podkręcił tempo, zacz±ł regularnie karcić oponenta swoim prawym sierpem i tym razem to olimpijczyk z Londynu wyl±dował na deskach. Tuż przed gongiem Ugonoh trafił jeszcze jednym bardzo mocnym prawym, lecz Breazeale'a wyratował gong. To był decyduj±cy moment...Breazeale rzucił wszystko na jedn± kartę w rundzie pi±tej. Przeprowadził ostateczny szturm i niestety dla nas - skuteczny szturm. Złapał Izu przy linach dwoma obszernymi prawymi sierpami, wysyłaj±c naszego rodaka na deski. Po liczeniu do o¶miu Dominic poprawił dla odmiany lewym sierpowym, wyrzucaj±c Izu poza liny. Sędzia nawet nie liczył. Ugonoh przegrał, ale być może stoczył walkę roku 2017. Ogl±dało się to ¶wietnie i na pewno otrzyma jeszcze swoj± szansę.