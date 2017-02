Boks. Nie było sensacji. Deontay Wilder wciąż królem wagi ciężkiej WBC

Od pocz±tku starcia widać było wzajemny szacunek obu pię¶ciarzy. W pierwszej rundzie ciosy prawie w ogóle nie padały, obaj zdawali się czekać na pierwszy ruch rywala, boj±c się samemu przej¶ć do ofensywy. Washington w pewnym momencie omal się nie przewrócił, ale spowodowane to było jedynie odepchnięciem Wildera, więc nie było mowy o liczeniu.Z biegiem czasu pojedynek nabierał emocji. Washington wyczuwał co chwilę szansę na przejęcie inicjatywy, uderzał co prawda bardzo mocno, ale jego ruchy były powolne i Wilder spokojnie się odchylał lub ustawiał gardę. Sam z kolei k±sał starszego przeciwnika tylko lew± ręk±. Kibice zgromadzeni w Legacy Arena w Birmingham czekali aż mistrz "odpali" swoim prawym, lecz on cierpliwie czekał na okazję. Kilkakrotnie trafił Washingtona lewym prostym, a mocny sierpowy na korpus musiał mimo wszystko zaboleć tak dobrze wyrzeĽbiony brzuch byłego żołnierza US Navy.Bohaterowie wieczoru coraz czę¶ciej wyprowadzali ciosy, a sędzia coraz czę¶ciej musiał ich rozdzielać. Washington wypuszczał potężne uderzenia, które co prawda szły do przodu, ale jego nogi nie nad±żały i zostawały w tyle. Wilder natomiast nie popisywał się swoj± sił±, lecz jego krótkie lewe proste dawały efekt. Mistrz z czasem coraz mocniej się nakręcał i nokaut ewidentnie wisiał w powietrzu.Wkrótce stało się to, na co wszyscy czekali. W pi±tej rundzie Wilder uderzył mocnym lewym prostym, przytrzymał i wyprowadził potężny cios praw± ręk±, którym ustrzelił Washingtona. "Czarny Kogut" wpadł w liny i konieczne było pierwsze liczenie. Za chwilę zdołał wrócić do walki, ale faworyt poczuł krew i swojej szansy nie wypu¶cił. Zbombardował osłaniaj±cego się rywala seri± atomowych uderzeń i sędzia zdecydował się przerwać pojedynek.- Nie chcę st±d wyjeżdżać. Chcę walczyć tylko tu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej walki - powiedział przy owacji publiczno¶ci "Bronze Bomber". W uprzejmy sposób podziękował też Washingtonowi i za chwilę jego dłoń powędrowała w górę, a pas WBC ponownie zawisł na ramieniu.Deontay Wilder odniósł 38. zwycięstwo w zawodowej karierze i zaliczył 37. nokaut. Wci±ż nie zaznał smaku porażki, a walka z Washingtonem pokazała wszystkim, że nawet nie używaj±c swojej najgroĽniejszej broni - prawej ręki - jest w stanie pokonać niejednego przeciwnika.Teraz zapewne będzie d±żył do zorganizowania walki z Josephem Parkerem, który najpierw musi jednak pokonać w kwietniu Hughie'ego Fury'ego. Je¶li Wilder zwycięży Parkera, a Anthony Joshua wygra z Władimirem Kliczk± , wtedy wielce wyczekiwane starcie Wilder - Joshua będzie najprawdopodobniej kwesti± czasu.