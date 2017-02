Serie A. Niespodziewana porażka SSC Napoli

Polscy piłkarze wci±ż w cenie. Warto¶ć kadrowiczów Nawałki wzrosła jesieni± o 35 mln euro!

Ranking FIFA. Polska awansuje na najwyższe miejsce w historii i wyprzedzi kolejn± potęgę

Choć oba zespoły s± blisko siebie w tabeli, to faworytem byli gospodarze. W 28. minucie to jednak go¶cie objęli prowadzenie. Po do¶rodkowaniu z rzutu rożnego, nikt nie str±cił piłki w powietrzu. Ta skozłowała, a Mattia Caldara głow± skierował j± do bramki.Kibice w Neapolu odzyskali nadzieję na korzystny wynik w 67. minucie. Wówczas drug± żółt± i w konsekwencji czerwon± kartk± został ukarany Franck Yannick Kessie. Pierwsz± żółt± kartkę zobaczył niespełna trzy minuty wcze¶niej.Co ciekawe, graj±c w osłabieniu Atalanta strzeliła drug± bramkę. W 70. minucie ponownie na listę strzelców wpisał się Caldara. Tym razem 22-letni pomocnik wykorzystał do¶rodkowanie z lewej strony boiska i w nieco ekwilibrystyczny sposób pokonał bramkarza gospodarzy.Zespół Napoli nie był w stanie strzelić choćby bramki honorowej. Najbliższy tego był Zieliński, po którego strzale piłka minimalnie minęła słupek bramki.Tym samym zakończyła się seria dziewięciu meczów ligowych bez porażki na własnym stadionie drużyny z Neapolu. Z kolei Atalanta odniosła czwarte kolejne zwycięstwo w Serie A i do sobotniego rywala traci trzy oczka. SSC Napoli z dorobkiem 54 punktów zajmuje trzecie miejsce.Warto¶ć szerokiej kadry reprezentacji Polski przekracza obecnie 250 mln euro. To spora zmiana w stosunku do wyceny z rekordowego, transferowego lata. Podpieraj±c się szacunkowymi informacjami z rynku, prze¶ledzili¶my zatem, kto przez pół sezonu stracił, a kto zyskał najwięcej.W najbliższym rankingu FIFA Polska awansuje na najwyższe w swojej historii miejsce - podaje portal Football-Rankings.info specjalizuj±cy się w piłkarskich rankingach..