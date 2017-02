Ekstraklasa. Lechia - Cracovia 4:2. Widowisko w Gdańsku!

Pocz±tek meczu zdecydowanie należał do ofensywnie nastawionych i bardzo pewnie czuj±cych się go¶ci, którzy zmarnowali jednak trzy bardzo dobre okazje. W 4. minucie po podaniu Marcina Budzińskiego przed Dusanem Kuciakiem znalazł się Jaroslav Mihalik, ale próba lobowania przez słowackiego pomocnika swojego rodaka okazała się nieudana. Z kolei cztery minuty póĽniej po zagraniu Sebastiana Stebleckiego sytuacji sam na sam z bramkarzem Lechii nie wykorzystał Krzysztof Pi±tek.Przeciwko Cracovii trener Piotr Nowak zdecydował się wystawić dwóch defensywnych pomocników, Simeona Sławczewa i Ariela Borysiuka, ale to go¶cie opanowali ¶rodek boiska i bez problemów przedostawali się pod bramkę "biało-zielonych". W 13. minucie trzech zawodników "Pasów" miało przed sob± tylko jednego gdańskiego obrońcę, ale pomimo liczebnej przewagi Jakub Wójcicki trafił wprost w Kuciaka.120 sekund póĽniej starania przyjezdnych zakończyły się wreszcie powodzeniem. Po składnej akcji Damiana D±browskiego z Krzysztofem Pi±tkiem ten drugi silnym strzałem z 10 metrów umie¶cił piłkę pod poprzeczk±.Po objęciu zasłużonego prowadzenia podopieczni trenera Jacka Zielińskiego nie oddali inicjatywy. W 32. minucie wynik mógł podwyższyć Pi±tek, jednak po podaniu Budzińskiego przegrał pojedynek z Kuciakiem.Dopiero pod koniec pierwszej połowy gospodarze otrz±snęli się z przewagi rywali. W 38. minucie Flavio Paixao trafił w słupek, a tuż przed przerw± do remisu, po zagraniu pięt± Sławczewa, doprowadził Borysiuk. Jego efektowne uderzenie z 22 metrów było zwieńczeniem składnej akcji całej drużyny.Gospodarze znakomicie rozpoczęli również drug± połowę. 32 sekundy po wznowieniu gry za faul Piotra Malarczyka na Grzegorzu Ku¶wiku arbiter podyktował rzut karny, który na gola zamienił Flavio Paixao. Było to 10. trafienie Portugalczyka w sezonie, w tym trzecie z 11 metrów. Za chwilę powinno być 3:1 dla Lechii. Po stracie Budzińskiego gdańszczanie wyprowadzili kontrę, ale w jej finale Sławczew uderzył obok bramki.Mecz nadal prowadzony był w dobrym tempie. W 56. minucie Kuciak intuicyjnie wybił na róg piłkę po strzale Mihalika, a w rewanżu nieznacznie z dystansu pomylił się Rafał Janicki.W 58. minucie lider ekstraklasy wygrywał już 3:1. Po podaniu Sławczewa Ku¶wik znalazł się sam przed Grzegorzem Sandomierskim i uderzeniem po ziemi pokonał golkipera go¶ci. Krakowianie nie zamierzali się jednak uznać za pokonanych. W 62. minucie od straty drugiej bramki uratował "biało-zielonych" Kuciak, który nie dał się zaskoczyć Pi±tkowi.Osiem minut póĽniej go¶cie zmniejszyli straty, a po raz drugi słowackiego bramkarza, tym razem przy asy¶cie Budzińskiego, zmusił do kapitulacji Pi±tek. W 74. minucie Cracovia mogła doprowadzić do remisu, jednak Kuciak w znakomitym stylu obronił strzał z przewrotki Mateusza Szczepaniaka.W 83. minucie mógł się z kolei wykazać Sandomierski, który odbił piłkę po potężnym woleju Flavio Paixao. Za chwilę bramkarz "Pasów" nie miał już szans na skuteczn± interwencję. Po centrze Sławomira Peszki sprytnym uderzeniem wynik tego ¶wietnego widowiska ustalił Grzegorz Wojtkowiak.Dwaj ostatni piłkarze mieli szczególne powody do satysfakcji, bowiem spotkanie z Cracovi± było ich dwusetnym ligowym występem - obaj przed pierwszym gwizdkiem otrzymali pami±tkowe koszulki W końcówce na boisku w Lechii pojawił się napastnik reprezentacji Curacao Gino van Kessel, dla którego był to z kolei debiut w polskiej ekstraklasie.