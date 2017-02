MŚ w Lahti 2017. Czy Eisenbichler dostał medal od sędziów?

Po pierwszej serii Stoch był czwarty, a Eisenbichler szósty. Dzieliło ich 1,5 punktu. W finale Niemiec skoczył tak:Podopieczny Wernera Schustera miał drug± najwyższ± notę rundy finałowej. Lepszy od niego był w tej serii tylko Andreas Wellinger, który próbował zaatakować prowadz±cego Stefana Krafta (nie zdołał go wyprzedzić, zdobył srebro , a mistrzem ¶wiata został Austriak). Eisenbichlerowi należ± się brawa, ale czy należało mu się również aż 54,5 pkt (18,5, 18 i 18) od sędziów?- Na pewno nie dałbym mu 18,5 pkt. Prędzej 17,5 - mówi nam Ryszard Guńka. - Często przy tak długich skokach sędziowie nie odejmuj± zawodnikowi nic za fazę lotu, uznaj±c, że była perfekcyjna. A powinni odejmować. Mnie się nie podoba lot Eisenbichlera, on nigdy się ładnie nie układa, na pewno pół punktu i tym razem bym mu zabrał - analizuje. - Za takie l±dowanie trzeba odj±ć półtora punktu. Czyli na pewno Niemiec nie powinien dostać not 18,5. A ja bym się jeszcze zastanowił czy nie odj±ć mu pół punktu za odjazd. Wychodzi 17,5 punktu, może 18. Ale na pewno nie 18,5 - dodaje nasz międzynarodowy sędzia.- Mimo wszystko nie mówmy, że wyniki zostały wypaczone. Skupmy się na sobie. Kamil miał jedne z najwyższych not od sędziów [112,5 pkt, więcej - 114 pkt - dostał tylko Kraft], gdyby jeszcze oddał choć jeden swój skok, to miałby medal. Ale on w obu seriach był tylko poprawny, dobry, nie błysn±ł [w obu miał czwarte wyniki]. To samo dotyczy Maćka Kota. Po pierwszej serii był siódmy, mógł zaatakować tak jak Eisenbichler, ale nie dał rady [zaj±ł pi±te miejsce]. A przecież dzieliło ich bardzo niewiele [Niemiec był na półmetku szósty, miał notę tylko o 0,2 pkt wyższ± od zajmuj±cego siódm± pozycję Kota] - podsumowuje Guńka.Podobnie sytuację ocenia Jerzy Pilch. - Moim zdaniem wyniki s± sprawiedliwe. Kamil skacze ładniej niż Eisenbichler i zasłużenie dostał wyższe noty. A czy Niemiec powinien zostać oceniony jeszcze niżej? Gdyby wyprzedził Stocha o 0,1 czy 0,2 pkt, wtedy bym się zastanawiał. Ale 1,1 pkt oznacza, że niższe musiałyby być wszystkie oceny Eisenbichlera, które weszły do końcowej noty - mówi.Bardziej do¶wiadczony z naszych arbitrów przyznaje, że w jednym sędziowie przesadzaj±. - Rzeczywi¶cie trochę tak jest, że odległo¶ć działa na wyobraĽnię sędziego. Kiedy zawodnik dolatuje do wypłaszczenia, to na jego l±dowanie patrzymy trochę łaskawiej. Może to Ľle, ale tak już po prostu jest - mówi Pilch.