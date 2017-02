MŚ w Lahti. Polacy bez medalu na skoczni normalnej. Oni byli zwyczajnie dobrzy. A rywale - nadzwyczajnie. Mistrz Kraft, wicemistrz Wellinger, brąz dla Eisenbichlera

Konkurs bez uniesień

- My¶lę, że mam prawo czuć zawód. To nie zło¶ć, tylko wła¶nie zawód, że nie było lepiej, a mogło być. Po tym zawodzie trzeba podnie¶ć głowę i i¶ć dalej. Ja już jestem na dużej skoczni, już się jej nie mogę doczekać. To będ± dobre dni. Na trening i odpoczynek - mówił Kamil Stoch. Dla niego to co się stało w Lahti to żadna nowo¶ć w mistrzostwach ¶wiata. Ani czwarte miejsce na normalnej skoczni, bo je zaj±ł już osiem lat temu w Libercu. Ani niedosyt po normalnej skoczni, bo mało który konkurs tak opłakał jak ten w Val di Fiemme 2013, gdzie w drugiej serii spadł z drugiego na ósme miejsce i nie chciał zdejmować gogli do wywiadu, żeby nie pokazywać łez. A płakał też przecież w Oslo w 2011, tylko wówczas po upadku w drugim konkursie, a nie po szóstym miejscu na normalnej skoczni.W Lahti było bez takich uniesień. Ani na minus, ani na plus. To nie był dla Polaków konkurs zły. To był konkurs zwyczajny. Dwóch w pi±tce, trzech ósemce (Dawid Kubacki był ósmy) - przyjemna zwyczajno¶ć, do której przyzwyczaili w obecnym sezonie. Do miejsca na podium trzeba było czego¶ nadzwyczajnego, poziom był wy¶rubowany, jak przystało na zimę fantastycznych konkursów pucharowych. Kamil poznał już tej zimy, jak to jest przeskoczyć po zwycięstwo z odległego miejsca, nawet mu zagrali w Lahti "Dream on" jak w Zakopanem, gdy z szóstego miejsca przesuwał się na pierwsze. Maciej Kot wygrał w Pyongczang atakuj±c z czwartego miejsca. W Lahti się nie udało.- Szkoda że się nie pojawił taki skok jak w kwalifikacjach, taki splot korzystnych okoliczno¶ci - mówił Stoch o pi±tkowym locie po rekord skoczni, na 103,5 m przy korzystnym wietrze. W konkursie nikt się do takiej odległo¶ci nie zbliżył. Ale Wellinger doleciał w walce o srebro do setnego metra, Eisenbichler tę granicę przekroczył (105,5). Polacy nie. Gdy stawali do wywiadów, akurat strzelały fajerwerki, ale dla innych. Dla mistrza Stefana Krafta, który skakał najrówniej i bez przekraczania 100 m zebrał w obu skokach największ± ł±czn± odległo¶ć (99,5 +98). Dla wicemistrza Andreasa Wellingera. Oni byli poza zasięgiem. Zdobyli przewagę w pierwszej serii, obronili j± w drugiej. Największ± zadr± dla Polaków pozostanie trzecie miejsce Eisenbichlera. Jego w¶ród kandydatów do medalu nie wymieniano, a atakował w drugiej serii z szóstego miejsca. To czwarty po pierwszej serii Stoch wydawał się tym, który ma największe szanse, by odebrać w drugiej serii miejsce na podium Michaelowi Hayboeckowi. Zrobił to Eisenbichler, przeskoczył siebie. A sędziowie, jak często bywa przy dalekich próbach, dali mu w punktach bonus, mimo zachwianego odjazdu. Od jednego z sędziów dostał nawet 18,5. I Stoch został 1,1 pkt od medalu.- Petardy miały być kiedy indziej. Petard nam w skokach zabrakło - mówił Maciej Kot, słysz±c fajerwerki. - To były skoki na dobrym poziomie, jak na treningach. Ale też każdy z nas znalazłby jakie¶ drobne błędy w swoich próbach. A rywale nie popełnili takich błędów. W Pucharze ¦wiata cieszyłbym się z tego pi±tego miejsca, bo dałoby mi dużo punktów. A w mistrzostwach liczy się tylko tych trzech pierwszych. W pierwszej serii zabrakło mi noszenia pod koniec, spadłem z wysoka, straciłem punkty za l±dowanie. Odjechała mi narta. Za co sędziowie odjęli punkty w drugiej serii, nie wiem. Widziałem potem l±dowanie Markusa Eisenbichlera. Wydawało mi się, że moje l±dowanie i Kamila było lepsze. Ale nie ma co rozważać, bo gdyby¶my polecieli dwa metry dalej od niego to noty nie miałyby znaczenia. Markusowi się udał skok życia. Czasami potrzeba szczę¶cia. On je wykorzystał. A my nie mieli¶my takich skoków - mówił Kot.Stoch not Eisenbichlera komentować nie chciał. - Nie widziałem jego skoku, byłem na górze - mówił. Cztery lata temu w Val di Fiemme gdy już przestał płakać, powiedział: dobrze przynajmniej, że ósme, a nie czwarte miejsce. Bo czwartego bym chyba nie przeżył. - Myliłem się. Widzicie, że stoję tu i żyję. I jestem już na dużej skoczni, już nie mogę się jej doczekać - mówił w Lahti. Stoch nigdy nie był w mistrzostwach ¶wiata wyżej niż czwarty na mniejszej skoczni. A w całej karierze tylko raz, gdy wygrywał w Soczi. Ale liczył po treningach, po rekordzie skoczni w kwalifikacjach, że będzie w niedzielę na scenie w centrum Lahti odbierał medal. Wielu liczyło po cichu, że nie będzie tam na podium jedynym Polakiem. 16 lat temu M¦ w Lahti też zaczęły się niedosytem, ale wtedy to był niedosyt po srebrze Adama Małysza , któremu zawieszono na szyi złoto jeszcze przed konkursem.- Po seriach treningowych i kwalifikacjach można było s±dzić, że medale s± na wyci±gnięcie ręki. Ale znów się nauczyli¶my, że nie ma co ich wieszać za wcze¶nie. L±dowanie Markusa Eisenbichlera było niezłe, odjazd był zły, ale nie da się już nic z tym zrobić. Wiem co chłopcy czuj±, przeżyłem to w Sapporo w 2007 - mówił Małysz, wspominaj±c ówczesny konkurs na dużej skoczni, i czwarte miejsce którym zacz±ł tamte mistrzostwa. A zakończył je zwycięstwem na mniejszej. - I takiej zemsty życzmy Kamilowi.