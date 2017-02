Ligue 1. Piąta w sezonie bramka Glika, wygrana AS Monaco

Stępiński na aucie

Rybus też załamany

W 24. minucie po do¶rodkowaniu z rzutu wolnego jeden z graczy Guingamp przypadkowo przedłużył piłkę , która poszybowała w pole karne. Dopadł do niej Glik i z bliskiej odległo¶ci wpakował do bramki gospodarzy.W 86. minucie go¶cie wygrywali 2:0, po tym jak Fabinho wykorzystał rzut karny. W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry honorowego gola dla gospodarzy zdobył Etienne Didot, który trafił do bramki po efektownym i mocnym strzale sprzed pola karnego.AS Monaco z dorobkiem 62 punktów prowadzi w tabeli i ma trzy oczka przewagi nad drużyn± Nice, która w pi±tek na własnym boisku pokonała Montpellier 2:1. Na trzecim miejscu z dorobkiem 56 punktów jest Paris Saint Germain , które w niedzielę zmierzy się na wyjeĽdzie z Olympique Marsylia Mariusz Stępiński w wygranym 3:1 spotkaniu Nantes z Dijon nie zagrał wcale. Nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych. Czy to pocz±tek kłopotów reprezentanta Polski?- W styczniu my¶lałem o zmianie klubu - przyznał Polak, który ma problemy z załapaniem się do składu Lyonu