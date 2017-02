MŚ w Lahti. Polacy byli faworytami, ale nie składają broni

Po znakomitym skoku we wczorajszych kwalifikacjach Stoch był głównym pretendentem do złotego medalu. Niestety, Polak zaj±ł czwarte miejsce, a do podium stracił tylko 1,1 punktu. - Mam mieszane uczucia po dzisiejszym konkursie, no ale kurczę, trzech zawodników mamy w dziesi±tce. Mogło być nieco lepiej, ale i tak jest dobrze - mówił w TVP Kamil Stoch . Polak zaskoczył wszystkich tez±, że jego zdaniem drugi skok był gorszy, niż ten krótszy z pierwszej serii. - Z jednej strony jest ok, bo jestem czwarty, to dobre miejsce i powinienem się cieszyć, z drugiej strony podium było blisko. Drugi skok nie był tak dobry jak ten pierwszy - zauważył Stoch.Walka o medal nie udała się także drugiemu zawodnikowi polskiej kadry Maciej Kot również przystępował do konkursu mistrzostw ¶wiata jako jeden z głównych faworytów do medalu. Polak wygrał dwa z ostatnich czterech konkursów w Pucharze ¦wiata, dlatego oczekiwania w stosunku do 25-latka były bardzo duże. Niestety żadnemu z naszych reprezentantów nie udało się zaj±ć miejsca na podium, a Maciej Kot uplasował się tuż za Kamilem Stochem , który był czwarty. - Cele były wyższe, ale ich nie zrealizowałem - mówił w TVP Maciej Kot. Zakopiańczyk był jednak zaskoczony strat± do podium. - Brakło niewiele, ale nie wiem czego. Inni skakali lepiej. Zaskoczył mnie jednak rozmiar tej porażki. Brakło tej błyskotliwo¶ci - wyliczał Maciej Kot.Najlepszy zawodnik tego konkursu Stefan Kraft zauważył, że zawody były bardzo wyrównane i o końcowych wynikach decydowały detale. - Dzi¶ trzeba było mieć szczę¶cie do warunków. Podmuchy nie były duże, ale na takim poziomie każdy wiatr robi różnice - mówił tuż po konkursie złoty medalista Stefan Kraft.