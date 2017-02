MŚ w Lahti. Fanklub Kamila Stocha dalej wierzy. "Nie ma smutku"

Stoch w sobotę zaj±ł czwarte miejsce, a zwyciężył Austriak Stefan Kraft, który prowadził po pierwszej serii konkursu na normalnej skoczni."Pierwszy oficjalny Fanklub Kamila Stocha" powstał w podkrakowskich Proszowicach 22 sierpnia 2011 r. z inicjatywy członków lokalnego "Stowarzyszenia Gniazdo - Ziemia Proszowicka". Impulsem do jego zawi±zania był fakt, że maj±c zajęcia na krakowskiej AWF, skoczek mieszkał w tym mie¶cie.Zwyczajowo, gdy członkowie Fanklubu nie jad± na zawody, zbieraj± się w kawiarni "Muzealna" na proszowickim Rynku i tam ogl±daj± zawody. W ¶rodku nie brak rzeczy, które podarował im Stoch. Można podziwiać np. jego narty, kombinezon, plastrony z różnych zawodów.- Jeste¶my realistami, ale bardzo wierzymy w sukces naszych skoczków. Marzy nam się, żeby na tych mistrzostwach zdobyli oni +trzy złota+, w tym jeden w sobotnim konkursie" - marzył przed rozpoczęciem zawodów szef Fanklubu Rafał Chmiela.Jego członkowie przygotowali nieformaln± Strefę Kibica. Przy wej¶ciu do kawiarni postawiono namiot, gdzie można było obejrzeć narciarskie pami±tki. Był grill, a w ¶rodku członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Łaganowa (wie¶ położona kilka kilometrów od Proszowic), ubrane w stroje regionalne częstowały zrobion± przez siebie "Skoczn± papryk± z Proszowic". Jak mówili ci, którzy jej próbowali, jest ona ostra, ale dobra. W lokalu powieszono biało-czerwone balony. Na stolikach stały wazony przewieszone białymi wst±żkami, w ¶rodku były czerwone goĽdziki.Większo¶ć przybyłych miała ze sob± biało-czerwona szaliki, czapki . W trakcie transmisji z zawodów skandowano: "Hop hop hop - Kamil Stoch", "Każdy to powie, najlepsi polscy skoczkowie", "Polska - biało-czerwoni".Po pierwszej serii jeden z kibiców, pan Piotr, pocieszał: "panowie, ale w pierwszej siódemce jest aż trzech Polaków". Gdy okazało się, że Stoch nie zdobędzie medalu, skandowano "dziękujemy, dziękujemy"."Nie ma smutku, jest nadzieja na złoty medal w kolejnych konkursach. Czemu dzi¶ się nie udało? Zabrakło troszeczkę szczę¶cia. Może skoki były troszkę spóĽnione" - ocenił pan Piotr, członek Fanklubu.