Premier League. Swansea z Fabiańskim uległo Chelsea

Here's another look at Pedro's goal - a smart turn and a great strike to find the bottom corner. #CFC pic.twitter.com/O5PZucjHmG — Chelsea GIFs (@ChelseaGIFs) 25 lutego 2017

Polscy piłkarze wci±ż w cenie. Warto¶ć kadrowiczów Nawałki wzrosła jesieni± o 35 mln euro!

Ranking FIFA. Polska awansuje na najwyższe miejsce w historii i wyprzedzi kolejn± potęgę

Fabiański po raz pierwszy skapitulował w 19. minucie, kiedy to Cesc Fabregas wbiegł z piłk± w pole karne. Hiszpan nieczysto trafił w piłkę, który wpadła do bramki tuż przy słupku. Tuż przed przerw± go¶cie wyrównali po strzale głow± Fernando Llorente.Jednak w 72. minucie gospodarze ponownie objęli prowadzenie. Pedro Rodriguez oddał strzał z dystansu, a piłka dosyć pechowo dla Fabiańskiego wpadła do bramki pod jego ręk±.W 84. minucie wynik spotkania na 3:1 ustalił Diego Costa.Porażkę poniósł również inny bramkarz reprezentacji Polski. AFC Bournemouth z Borucem uległo na wyjeĽdzie West Bromwich Albion 1:2.Z kolei Hull City z Kamilem Grosickim w składzie zremisowało na własnym z Burnley 1:1. Skrzydłowy reprezentacji Polski zagrał cały mecz, a jego zespół z dorobkiem 21 punktów zajmuje 19., przedostatnie miejsce w tabeli. Z dorobkiem 63 punktów prowadzi Chelsea.Warto¶ć szerokiej kadry reprezentacji Polski przekracza obecnie 250 mln euro. To spora zmiana w stosunku do wyceny z rekordowego, transferowego lata. Podpieraj±c się szacunkowymi informacjami z rynku, prze¶ledzili¶my zatem, kto przez pół sezonu stracił, a kto zyskał najwięcej.W najbliższym rankingu FIFA Polska awansuje na najwyższe w swojej historii miejsce - podaje portal Football-Rankings.info specjalizuj±cy się w piłkarskich rankingach..