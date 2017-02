MŚ w Lahti. Stefan Kraft mistrzem Świata. Kamil Stoch dopiero czwarty!

Stefan Kraft okazał się najlepszym zawodnikiem pierwszego konkursu na mistrzostwach ¶wiata w Lahti. Austriak o 2,1 punktu wyprzedził Andreasa Wellingera oraz Markusa Eisenbichlera. Mimo że Polacy zaprezentowali się bardzo dobrze, bo trzech naszych zawodników było w czołowej dziesi±tce, to każdy liczył na przynajmniej jeden kr±żek. Najbliżej tego osi±gnięcia był Kamil Stoch , który zaj±ł czwarte miejsce.Pierwsza seria konkursu nie była tak wy¶mienita w wykonaniu biało-czerwonych jak wczorajsze kwalifikacje. Najlepszy z Polaków był Kamil Stoch, który po pierwszej czę¶ci rywalizacji zajmował czwarte miejsce i tracił 1,1 punktu do trzeciego Michaela Hayboecka. Tuż za nim uplasował się Dawid Kubacki, który poszybował tyle samo co Stoch, ale sędziowie nieco gorzej ocenili jego skok. Maciej Kot zajmował siódme miejsce po próbie na 95 metrów. Najgorszy z Polaków Piotr Żyła był dwudziesty. Liderem po pierwszej serii był Stefan Kraft, który poleciał aż 99,5 metra i zdecydowanie odskoczył konkurencji. Pozostałe miejsca w najlepszej trójce przypadły Andreasowi Wellingerowi oraz Austriakowi Michaelowi Hayboeckowi.W drugiej serii nasi zawodnicy musieli odrabiać straty, ale żaden z zajmuj±cych miejsc w czołowej dziesi±tce biało-czerwonych nie dał rady znacz±co poprawić swojej pozycji. Zajmuj±cy siódme miejsce po pierwszej serii Maciej Kot skoczył 95,5 metra i obj±ł prowadzenie w konkursie, nie był to jednak skok, który pozwolił mu my¶leć o pozycji medalowej. Polak zaj±ł pi±te miejsce. Próba ataku na podium nie powiodła się również Dawidowi Kubackiemu, Polak skoczył tylko 93,5 metra i wystarczyło to jedynie na zajęcie ósmej lokaty w konkursie. Ostatni± nadziej± biało-czerwonych był Kamil Stoch. Zawodnik z Zębu poszybował aż 99,5 metra, ale nie wystarczyło to na objęcie prowadzenia, bo znakomity skok w finale oddał Markus Eisenbichler, który słabym telemarkiem wyl±dował na odległo¶ci 100,5 metra. Od razu pojawiły się kontrowersje, czy oceny za skok Niemcy były adekwatne. Eisenbichler dostał w sumie 54,5 punktu i wydaje się, że jest to o około 1,5 punktu za dużo. Oznaczało to jednak, że Niemiec przypu¶cił atak na podium, bo po pierwszej serii zajmował dopiero szóste miejsce.