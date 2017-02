Bundesliga. Hat-trick Lewandowskiego, imponujące zwycięstwo Bayernu

Lewandowski jest perfekcyjny

Zbyt ważny dla Bayernu?

Więcej Polaków w Bayernie?

Kapitan reprezentacji Polski po raz pierwszy w tym spotkaniu trafił do bramki w 24. minucie, kiedy wykorzystał rzut karny. Mistrzowie Niemiec prowadzili wówczas 1:0 po golu Arturo Vidala. Na przerwę gospodarze schodzili prowadz±c 3:0, bo w 42. minucie ponownie na listę strzelców wpisał się Lewandowski. Trzeci± bramkę zdobył dziewięć minut po rozpoczęciu drugiej połowy.Podopieczni Carlo Ancelottiego nie poprzestali na tym i bezlito¶nie wykorzystywali kolejne błędy w defensywie go¶ci. W 56. minucie efektowne trafienie zaliczył David Alaba, a póĽniej w ci±gu pięć minut dwa gole zdobył rezerwowy Kingsley Coman (65. i 69.). Trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry wynik spotkania na 8:0 ustalił Arjen Robben.Lewandowski opu¶cił boisko w 57. minucie i wraz z Pierre-Emerickiem Aubameyangem maj± po 19. goli. Gabończyk w sobotę strzelił dwie bramki, a jego Borussia Dortmund pokonała na wyjeĽdzie SC Feriburg 3:0. Cały mecz w barwach go¶ci rozegrał Łukasz Piszczek.Z kolei wicelider Bundesligi RB Lipsk, który do Bayernu traci pięć punktów, na własnym boisku odniósł zwycięstwo nad FC Koeln 3:1. Całe spotkanie w drużynie go¶ci zagrał Paweł Olkowski.Bayern z dorobkiem 53 punktów prowadzi w tabeli. Pięć traci do niego RB Lipsk. Trzecia z 40 punktami jest Borussia Dortmund Nie tylko Matthaeus! - inna niemiecka sława też wychwala LewandowskiegoNiemiecka prasa zastanawia się, jak wygl±dałby Bayern bez Lewandowskiego.Do Lewandowskiego w Monachium doł±czy kolejny reprezentant Polski?