Ekstraklasa. Wisła Płock - Zagłębie Lubin 2:1. Drugie zwycięstwo Wisły nad Zagłębiem

W rundzie jesiennej płocka drużyna sprawiła niespodziankę wygrywaj±c w Lubinie z ówczesnym wiceliderem tabeli w 8. kolejce rozgrywek 2:1. Było to pierwsze w ekstraklasie zwycięstwo Wisły na wyjeĽdzie, za¶ Zagłębie przegrało wówczas swój pierwszy mecz w sezonie.Przed sobotnim pojedynkiem w Płocku go¶cie mieli na koncie kolejne cztery mecze bez porażki, a Wisła przegrywaj±c z Koron± w Kielcach przerwała passę pięciu pojedynków zakończonych zdobycz± punktow±.Od pierwszej minuty spotkania widać było, że obydwa zespoły s± bardzo determinowane. W pierwszych 10 minutach było kilka akcji mog±cych się zakończyć bramkami. W drugiej minucie rzut wolny wykonywał Dominik Furman, a chwile póĽniej strzelał Maksymilian Rogalski. Chwilę póĽniej Piotr Wlazło minimalnie pudłował, a w w odpowiedzi znakomite podanie od Filipa Starzyńskiego dostał Arkadiusz WoĽniak, jednak ¶wietn± parad± popisał się Seweryn Kiełpin.Kibice wstawali z miejsc po tym, jak w 15. min. do¶rodkowywał Giorgi Merebaszwili, piłki nie sięgn± Kante, za to spadła ona idealnie na nogę Arkadiusza Recy, który strzelił prosto w Martina Polacka, marnuj±c wymarzon± sytuację.Nieudane próby płocczan wykorzystali go¶cie. W 20. min. po faulu i żółtej kartce dla Merebaszwiliego, rzut wolny wykonywał Starzyński. Piłka poszybowała do Martina Nespora, który stoj±c tyłem, głow± skierował piłkę do bramki. Na boisku dominowali przyjezdni, ale to w 38. min. gospodarze cieszyli się po zdobyciu wyrównuj±cego gola. Rzut rożny wykonywał Furman, który posłał piłkę do Gruzina, a ten do¶rodkował wprost na głowę Kante. Po uderzeniu głow± płockiego napastnika futbolówka wpadła do siatki. To trzecia bramka piłkarza w tym roku.W 43. min. pięknym strzałem z ok. 25 m Mereba trafił w spojenie słupka z poprzeczk±.Po przerwie gra wyraĽnie siadła, było więcej biegania i fauli, mniej akcji pod bramk± i celnych, precyzyjnych strzałów. Gra toczyła się głównie w ¶rodku pola, zawodnicy walczyli o zajecie możliwie największej czę¶ci boiska, ale niewiele z tego wynikało.W 78. min. gospodarze stworzyli groĽn± sytuację po rzucie rożnym wykonywanym przez Furmana. Piłka wpadła pod nogi Kamila Sylwestrzaka, ale ten nie zdołał nawet oddać strzału. Chwilę póĽniej kończył dwie akcje Kante, ale strzelał obok słupka.Wisła nabierała coraz więcej chęci na zgarnięcie kompletu punktów, nie wypuszczaj±c rywali z ich połowy boiska. Płocczanie zwieńczyli tę czę¶ć gry bramk± Gruzina, który w 86. min. otrzymał piłkę od Patryka Szymińskiego, a Mereba, po pokonaniu dwóch obrońców Zagłębia, zdobył gola strzelaj±c w długi róg.Zagłębie to druga drużyna z czołówki tabeli, po Jagiellonii Białystok , która dwukrotnie przegrała z Wisł±.Bramki: 0:1 Martin Nespor (20-głow±), 1:1 Jose Kante (38-głow±), 2:1 Giorgi Merebaszwili (86).Żółta kartka - Wisła Płock: Giorgi Merebaszwili, Maksymilian Rogalski.Sędzia: Paweł Gil (Lublin). Widzów 3 432.Wisła Płock: Seweryn Kiełpin - Cezary Stefańczyk, Damian Byrtek, Przemysław Szymiński, Kamil Sylwestrzak - Dominik Furman, Maksymilian Rogalski, Arkadiusz Reca (81. Damian Piotrowski), Giorgi Merebaszwili, Piotr Wlazło (90. Bartłomiej Sielewski) - Jose Kante (88. Mateusz Pi±tkowski).KGHM Zagłębie Lubin: Martin Polacek - Jakub Tosik, Dorde Cotra, Lubomir Guldan, Sebastian Madera - Filip Jagiełło (68. Adrian Rakowski), Jarosław Kubicki, Arkadiusz WoĽniak, Filip Starzyński (82. Jan Vlasko), Łukasz Janoszka (73. Krzysztof Janus) - Martin Nespor.