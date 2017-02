Cavaliada Warszawa 2017. W drugim dniu najlepszy okazał się Jarosław Skrzyczyński

Pi±tkowy Konkurs CSI3* dużej rundy zaliczany do Finału LEC Pucharu ¦wiata FEI RANKING oraz do Cavaliada Tour Ranking 2016/2017 po emocjonuj±cej rozgrywce wygrywa aktualny lider rankingu PZJ, dwukrotny mistrz Polski 2014-2015 Jarosław Skrzyczyński na 8-letniej klaczy niemieckiej hodowli CHACCLANA po Chacco-Blue ze stadniny koni Gestuet Lewitz własno¶ci Pani Marioli Dyrek. Drugie miejsce zajmuje Michael Kólz z Niemiec na 13-letnim ogierze FST DIPYLON trac±c do lidera niespełna sekundę. Na trzecim miejscu uplasowała się holenderska para Lennard De Boer na 8-letnim wałachu VDL Edgar M rasy KWPN. Kolejno na czwartym i pi±tym miejscu znaleĽli się reprezentanci Polski Wojciech Wojcianiec na 11-letnim niemieckim wałachu CASSIO MELLONI oraz Dawid Kubiak na holenderskiej klaczy BAGAZZA M.

¦rednia runda: Zwyciężył Litwin

Andrius Petrovas i GIGOLLO, Dawid Kubiak i ANASTACIA III oraz Jarosław Skrzyczyński i QUINTELLA stanęli na podium konkursu ¶redniej rundy o nagrodę Magazynu Horse Business. Na dalszych miejscach uplasowali się Maksymilian Wechta i M¶ciwoj Kiecoń.

Venus vs. Mars: Królowa Venus

Wieczorny sobotni konkurs zamykaj±cy drugi dzień rywalizacji na Cavaliadzie w Warszawie okazał się sensacj±. Faworyt konkursu i zarazem zwycięzca z Lublina Andre Plath przegrał z młodziutk± 15-letni± Weronik± Wilczewsk± startuj±c± na 13-letnim holsztyńskim wałachu CASPAR MS niemieckiej hodowli.

Cavaliada Eventing Tour: Mateusz Kiempa pierwszy

Faworyt i dotychczasowy lider rankingu HPP WKKW 2016/2017 Mateusz Kiempa wygrywa na 17-letnim ciemnogniadym wałachu irlandzkiej hodowli Lassban Radovix Finał Halowego Pucharu Polski WKKW Cavaliada Eventing Tour o nagrodę Międzynarodowych Targów Poznańskich, pod patronatem Prezesa Agencji Nieruchomo¶ci Rolnych oraz pod patronatem portalu Equista.pl. Zawodnik Klubu ST. CSJ Coval Biały Bór porwał warszawska publiczno¶ć i pokazał, że w konkursie typu derby licz± się nie tylko umiejętno¶ci WKKW-isty, ale i do¶wiadczenie zdobyte w skokach. Drugie miejsce zajmuje zawodnik ST J. Boborówko Paweł Warszawski na 7-letnim wałachu ARISTO AZ . Trzeci był Łukasz Kazimierczak z sopockiego klubu jeĽdzieckiego na 13-letnim wałachu BRANCO. KMPG Dressage Cup: Emilia Jach - po raz drugi najlepsza w Warszawie Emilia Jach ponownie stanęła na najwyższym stopniu podium w konkursie KPMG Dressage Cup, rozgrywanym o nagrodę KPMG, pod patronatem Poznań Congress Center. Emilia Jach to zawodniczka stołecznego Klubu JeĽdzieckiego Legia Emilia, startuj±ca na 13-letnim gniadym wałachu szwedzkiej hodowli AQSEL. Ta para jest aktualnym numerem jeden rankingu KMPG Dressage Cup 2016/2017 po dwóch etapach w Poznaniu i Lublinie. Izabela Dyrek na koniu KOLIBRI'S AS II i Dorota Urbańska na koniu NELSON zajęły kolejno drugie i trzecie miejsce.