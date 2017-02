MŚ w Lahti. Wellinger wygrywa serię próbną. Maciej Kot drugi, Stoch czwarty

Seria próbna, która poprzedziła sobotni konkurs na mistrzostwach ¶wiata w fińskim Lahti odbyła się w całkiem sprawiedliwych warunkach. Jako pierwszy z Polaków zaprezentował się Dawid Kubacki, który potwierdził dobr± dyspozycję i skoczył 95 metrów, dzięki temu wyszedł na prowadzenie w treningu. Chwilę po nim, na skoczni pojawił się Piotr Żyła, ale Wi¶lanin poszybował jedynie 87,5 metra. Polak skakał jednak w bardzo trudnych warunkach.Na kolejny dobry skok Polaka musieli¶my poczekać do próby Macieja Kota . Pi±ty zawodnik tego sezonu skoczył 97 metrów, co dało mu drugie miejsce w serii próbnej.Kamil Stoch poleciał jeszcze metr dalej, ale zrobił to w nieco lepszych warunkach niż Kot, dlatego serię próbn± zakończył na czwartej pozycji. Najlepszy w serii poprzedzaj±cej konkurs okazał się Andreas Wellinger, który skoczył 98,5 metra. Podium serii próbnej uzupełnił jeszcze powracaj±cy do ¶wietnej formy Peter Prevc.Pocz±tek konkursu o godzinie 16.30. Relacja na żywo w Sport.pl - To jest Twój Live oraz w Eurosporcie.