Premier League. Piłkarze pomogli zwolnić Ranieriego

Wzruszaj±ce pożegnanie Ranieriego

Kto następc±?

Pożegnany przez Mourinho

Kapitan zespołu Wes Morgan oraz między innymi Jamie Vardy, Kasper Schmeichel i Marc Albrighton zostali wezwani przez prezesa Leicester Vichaia Srivaddhanaprabhę jeszcze w ¶rodę wieczorem po wyjazdowej porażce 1:2 z Sevill± w Lidze Mistrzów . Po spotkaniu z nimi zapadła decyzja o pożegnaniu z trenerem, który w poprzednim sezonie poprowadził klub do sensacyjnego mistrzostwa Anglii. Prezes miał pytać zawodników o przyczyny słabej formy od pocz±tku sezonu, w wyniku której klub przez cały sezon broni się przed spadkiem.Choć Craig Shakespeare, tymczasowy trener twierdzi, że zawodnicy nie mieli wpływu na decyzję władz klubowych, "The Sun" twierdzi, że do spięć dochodziło od pocz±tku sezonu, a pierwsze spotkanie najważniejszych graczy z dyrektorem sportowym Jonem Rudkinem miało miejsce jeszcze w grudniu . W sumie miały odbyć się cztery spotkania zawodników z władzami klubu. Tabloid pisze też, że informacja o planowanym zwolnieniu Ranieriego została przekazana piłkarzom jeszcze przed meczem z Sevill±, władze klubu liczyły bowiem, że poprawi to grę zespołu. "The Sun" pisze, że konflikt między zawodnikami i trenerem narastał od pocz±tku sezonu i rozpocz±ł się już po nieoczekiwanej porażce w pierwszej kolejce z Hull City.Po 25 kolejkach broni±ce tytułu mistrza Anglii Leicester zajmuje 17. miejsce w tabeli Premier League . Ma zaledwie punkt przewagi nad pierwszym w strefie spadkowej Hull City i dwa nad Crystal Palace oraz ostatnim w tabeli Sunderlandem.- Wczoraj umarło moje marzenie. Po euforii zwi±zanej z wygraniem ligi marzyłem o zostaniu w Leicester, klubie który kocham, na zawsze. Niestety, tak się nie stało. - napisał włoski trener w o¶wiadczeniu.Dziennik "Daily Mail" twierdzi, że największe szanse na objęcie klubu ma Roberto Mancini. Nie jest to jednak jedyny znany trener ł±czony z angielskim klubem.Claudio Ranieriego w miły sposób pożegnał trener Manchesteru United Jose Mourinho . Portugalczyk założył na konferencję prasow± koszulkę z inicjałami Włocha, a do tego skomentował jego odej¶cie zdecydowanie krytykuj±c decyzję władz Leicester.