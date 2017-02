MŚ w Lahti. Bieg łączony. Srebro Kristy Parmakoski a sprawa polska: jak bardzo wyniki mogą się odmienić w niecały tydzień?

Srebro jako podpowiedĽ: jakie szanse będzie mieć Justyna?

Wysokie góry: kluczowe, ale zdradliwe

Dla Justyny o 1200 m za daleko

Inny czas, inna pogoda, inna trasa

Bjoergen znów najlepsza

Marit Bjoergen o pierwsze złoto po urlopie macierzyńskim, i rekordowe piętnaste w karierze, musiała walczyć do ostatniego podbiegu. Dopiero tam zgubiła Kristę Parmakoski, liderkę fińskiej kadry, która przeżywa teraz najlepsze miesi±ce w karierze. Stała w tym czasie na podium Pucharu ¦wiata już osiem razy, a przez poprzednie lata kariery - sze¶ć razy. Zajęła drugie miejsce w ostatnim Tour de Ski. I już na pocz±tku sezonu mówiła w rozmowie ze Sport.pl, że z najlepsz± form± czeka na mistrzostwa ¶wiata u siebie, zwłaszcza na bieg na 10 km klasykiem, który sobie w mistrzostwach upatrzyła. Tak jak Justyna Kowalczyk.Finka pierwsza skończyła czę¶ć klasyczn± biegu ł±czonego, a cała druga czę¶ć biegu, stylem łyżwowym, to była ucieczka jej i Bjoergen, i powiększanie przewagi nad Charlotte Kall±. To dla Finlandii pierwszy indywidualny medal M¦ w biegach od sze¶ciu lat i br±zu Aino Kaisy Saarinen w Oslo. I najcenniejszy od 2007, gdy Virpi Kuitunen zdobyła złoto w Sapporo na 30 km. Ale ten wynik jest też ciekawy z polskiego punktu widzenia. Pokazuje, jak bardzo forma może się zmieniać podczas ostatnich dni przed mistrzostwami ¶wiata, jak różnie zawodniczki reaguj± na zej¶cie z wysokich gór, co jest kluczowym etapem przygotowań do wielkich imprez. I jak wiele rzeczy trzeba wzi±ć pod uwagę, żeby ocenić, czy Justyna Kowalczyk będzie mieć we wtorek 28 lutego szansę na medal na 10 km klasykiem.Sze¶ć dni przed medalowym biegiem ł±czonym w Lahti najlepsze specjalistki od 10 km klasykiem miały próbę generaln± w Pucharze ¦wiata w Otepaeae. Każda z nich przyjechała z innych wysokich gór. Marit Bjoergen z Davos, Justyna Kowalczyk z Kaukazu, Krista Parmakoski i Charlotte Kalla z Włoch, ale też z różnych kurortów. Każda z innymi wyliczeniami, bo każdy organizm inaczej reaguje na wysokogórskie przygotowania. To jest niezbędny, ale i bardzo ryzykowny element przygotowań. Wielu niedoszłych medalistów wła¶nie w wysokich górach grzebało swoje szanse na sukces, bo np. przesadzili z obci±żeniami, albo Ľle wyliczyli moment na zej¶cie z gór. A każda kolejna doba po zej¶ciu co¶ w formie zmienia. - Przez lata zbieramy do¶wiadczenia, kiedy po powrocie z gór biegamy najlepiej, kiedy najgorzej - mówi Sport.pl Justyna Kowalczyk. Jej trener, Aleksander Wierietielny, doktoryzował się wła¶nie z treningów wysokogórskich. - Akurat zawody w Otepaeae miały trafić na te moje dwa najgorsze dni po zej¶ciu z gór. Sztafeta sprinterska (w niedzielę 26 lutego ) i 10 km (dwa dni póĽniej) powinny wypalić w ten lepszy czas. Co nie oznacza oczywi¶cie, że wyjdzie mi bieg o minutę szybszy. Ale dopinaj±c wszelkie szczegóły my¶li się też o wła¶nie takich rzeczach. Czternastego dnia po zej¶ciu z gór powinno być najlepiej - tłumaczy Kowalczyk.W Otepaeae na podium były dwie zawodniczki, które zdobyły też medale w Lahti. Marit Bjoergen wygrała w Estonii z duż± przewag± i było jasne, że staje się główn± kandydatk± do zbierania w Lahti złota w biegach dystansowych. Charlotte Kalla była druga, na ¶wietnie posmarowanych nartach. A Krista Parmakoski dobiegła na szóstym miejscu, trac±c 3,6 s do pi±tej Justyny Kowalczyk. Obie przegrały jeszcze z dwiema Norweżkami, Heidi Weng i Ingvild Flugstad Oestberg. Bieg układał im się zupełnie inaczej, bo Parmakoski zaczęła do¶ć ostrożnie, ale na kolejnych międzyczasach szła w górę. A Justyna była na większo¶ci pomiarów czwarta, a dopiero na koniec pi±ta. Na ostatnich 1200 metrach opadła z sił, mówiła że pamięta z tego odcinka tylko ból, głos taty, który przyjechał jej kibicować, i kolorowe plamy przed oczami. To na tych 1200 m straciła po 20, nawet 40 sekund do niektórych rywalek. Ale przewagi nad Krist± nie roztrwoniła.Minęło sze¶ć dni od Otepaea i Parmakoski w biegu ł±czonym wyprzedziła o ponad 27 sekund Kallę, do której w Estonii straciły z Kowalczyk blisko minutę. Heidi Weng, zwyciężczyni Tour de Ski, trzecia w Otepaea, ze sprintu w Lahti odpadła jeszcze przed finałem, a w biegu ł±czonym przegrała walkę o czwarte miejsce z Nathalie von Siebenthal ze Szwajcarii. Ingvild Flugstad Oestberg też skończyła sprint szybciej niż się spodziewała, a w biegu ł±czonym była dopiero 19.Oczywi¶cie tu żadnego szablonu do porównań nie ma, Parmakoski i Kowalczyk s± w innych punktach kariery, po innym sezonie, w którym Justyna pierwszy raz zrezygnowała ze wszystkich innych wyzwań dla biegu w M¦, a dla Parmakoski ważne też było to, co uda się zdobyć po drodze w Pucharze ¦wiata. I przed żadnym biegiem klasykiem nie wolno zapominać o roli smarowania, a Finki w ostatnich sezonach miały je z reguły znakomite.W Otepaea jeszcze jedna rzecz zaciemniła obraz: pogoda sprawiła, że bieg po bardzo wolnym ¶niegu był wyczerpuj±cy ponad normę, nawet normę trudnej trasy w Otepaea. Justyna Kowalczyk biegła 31 minut, a zdarzało jej się już pokonać tę trasę w 27 minut. Sił zabrakło wła¶nie w tych ostatnich minutach. - Tam, przepraszam, zdechłam po prostu. Zabrakło wytrzymało¶ci takiej jak u rywalek. Doszło do tego zej¶cie z gór, ciężki trening. Ale nie ma co szukać dziury w całym. Trzeba robić swoje. Wszystko tak obliczali¶my, żeby tutaj w końcówce można było dodać gazu. Tak powinnam zareagować na przygotowania - mówi Kowalczyk. - Ale to jest sport, nie wiadomo, czy tak się zdarzy. W formie jestem. Ale jaki będzie wynik, nie wiem. 