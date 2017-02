Ligue 1: Stępiński na aucie? Polak poza składem Nantes

Rywal Stępińskiego wraca do łask

Sala z golem, Nakoulma z debiutem

Rybus załamany

FC Nantes drugi raz z rzędu w meczu u siebie strzeliło w Ligue 1 trzy gole - po raz ostatni udało im się 11 lat temu! Nantes w lidze strzela bardzo mało goli, a jej napastnicy ci±gle s± krytykowani. Po ostatnim domowym meczu z Marsyli±, m.in. dzięki fantastycznemu trafieniu Stępińskiego i wygranej 3:2, wydawało się, że karta się odwróci. Może tak być, ale niekoniecznie z udziałem Polaka. W kolejnym ligowym meczu z FC Metz reprezentant Polski został zmieniony przez Yacine Bammou już w połowie spotkania. W pi±tkowym starciu z Dijon Stępiński nie znalazł się już nawet w meczowej kadrze.Na boisku zast±pił go wspomniany Bammou. Marokańczyk miał wej¶cie smoka. Zdobył ładn± bramkę już w trzeciej minucie gry , po precyzyjnym strzale z kilkunastu metrów. Trener Nantes Sergio Conceicao na pomeczowej konferencji prasowej chwalił gracza.- Jestem bardzo zadowolony z gry Yacine'a. To, co zrobił, było szczególnie ważne. Wszyscy jeste¶my razem, bo zjednoczeni jeste¶my silniejsi - oznajmił szkoleniowiec.Conceicao nawi±zał do wygwizdywania zawodnika przez własnych kibiców. W listopadzie ubiegłego roku, gdy Nantes grało z PSG, Bammou w polu karnym rywala zachowywał się samolubnie. Gdy kolega z drużyny zwrócił mu uwagę, odparł, by ten "zamkn±ł jadaczkę". Film z boiskowej kłótni obiegł media, a zachowanie Marokańczyka wyj±tkowo nie spodobało się fanom Nantes.- Jak widzę, że zawodnik na treningach daje z siebie wszystko, to przykro mi, że kibice pamiętaj± go tylko za jedno zachowanie. Teraz mog± nagrodzić go brawami, bo zagrał znakomity mecz- wyja¶nił szkoleniowiec. Także dziennikarze "L'Equipe" podkre¶laj± dobr± grę rywala Stepińskiego."Był liderem w zmienionym przez trenera systemie gry" - czytamy w dzienniku. Nantes przeszło wtedy z ustawienia 4-4-2 na 4-3-3. Na placu gry pojawił się również ofensywny piłkarz, Felipe Pardo i też strzelił gola. Niesamowitego. Trafił w samo okienko, choć oddał strzał z okolic narożnika boiska.- Felipe popisał się pięknym uderzeniem. Brakuje mu trochę wiary w siebie, bo nie grał przez sze¶ć miesięcy. Ten gol mu pomoże - ocenił szkoleniowiec. Wygl±da na to, że kolejny rywal Stępińskiego wraca do formy.Nie tylko Bammou i Pardo zagrali dobre spotkanie. W meczu z Dijon nieĽle spisał się też inny napastnik Emiliano Sala, który również zdobył bramkę. - Emiliano to gracz, który na boisku zawsze daje z siebie wszystko - podkre¶lił szkoleniowiec.Dodajmy, że Argentyńczyk jest obecnie najskuteczniejszym strzelcem Nantes (ma sze¶ć goli), a u Conceicao gra najwięcej z napastników. Trudno przypuszczać, by jego pozycja była zagrożona.Stępińskiemu ponadto przybył kolejny konkurent, dobrze zreszt± znany w Polsce. W barwach ekipy ze Stade de la Beaujoire zadebiutował w pi±tek Prejuce Nakoulma. Na boisku zast±pił Salę i jak napisano w L'Equipe "spisał się obiecuj±co".Trudno przypuszczać, by były zawodnik Górnika Zabrze , tuż po pojawieniu się we Francji , nie otrzymał szansy zaprezentowania umiejętno¶ci. Stępińskiego czeka zatem ciężka walka o miejsce w składzie. W najbliższych meczach Nantes zagra z broni±c± się przed spadkiem Basti± i liderem ligi AS Monaco.- W styczniu my¶lałem o zmianie klubu - przyznał Polak, który ma problemy z załapaniem się do składu Lyonu