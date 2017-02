MŚ w Lahti. Marit Bjoergen wygrała w skiathlonie! Kowalczyk: Astma przenoszona drogą medalową

Norweżka wyprzedziła na mecie Finkrę Kristę Parmakoski oraz Szwedkę Charlotte Kallę. W biegu ł±czonym na pierwszych 7,5 km panie ¶cigaj± się technik± klasyczn±, a następnie stylem dowolnym. Bjoergen wyprzedziła Parmakoski o 4,8 sek oraz Kallę aż o 32 sek (Szwedka upadła na trasie). Kornelia Kubińska zajęła 37. miejsce, natomiast Martyna Galewicz 45.Podczas biegu doszło do kraksy. Na podbiegu upadły cztery zawodniczki, a najbardziej poszkodowana była Anna Miedwiediewa. Rosjanka zalała się krwi± z rany na policzku, ale nie poddała się i dobiegła do mety na 33. miejscu.Za to Bjoergen zdobyła już 15. złoto mistrzostw ¶wiata i jest rekordzistk± pod tym względem. Do tej pory była współrekordzistk± z legendarn± Rosjank± Jelen± Wialbe. W rozmowie po zawodach przypomniała, że zaledwie 14 miesięcy temu została matk±, a mimo to wróciła do rywalizacji na najwyższym poziomie.Norweżka bierze ¶rodki na astmę, ale tak samo postępuje druga Krista Parmakoski. Z tego względu Paweł Wilkowicz , dziennikarz Sport.pl, zatweetował: - Przed startem sezonu rozmawiałem z Krist± Parmakoski o astmie. Tak, ma i leczy, więc nie piszcie proszę, że kto¶ j± okradł.Kowalczyk zareagowała, że Finka "zachorowała do¶ć niedawno", a na jedn± z uwag, że to zaraĽliwe odpowiedziała "przenoszone drog± medalow±".1. Marit Bjoergen ( Norwegia ) 37.57,52. Krista Parmakoski (Finlandia) strata 4,8 s3. Charlotte Kalla (Szwecja) 32,04. Nathalie von Siebenthal (Szwajcaria) 1.05,05. Heidi Weng (Norwegia) 1.05,16. Teresa Stadlober (Austria) 1.05,47. Julia Czekaliewa (Rosja) 1.05,78. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Norwegia) 1.11,19. Anastazja Siedowa (Rosja) 1.15,310. Masako Ishida (Japonia) 1.21,8 ...37. Kornelia Kubińska (Polska) 4.26,845. Martyna Galewicz (Polska) 6.07,7