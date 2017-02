MŚ w Lahti 2017. Noty ważniejsze niż zwykle? Stoch traci. Sędzia Guńka: Kamil pokazał, że może się zakręcić nawet koło "20"

Obserwuj @LukaszJachimiak







W czwartkowych treningach Stoch był dziewi±ty, drugi i szósty. Skakał dobrze, ale dopiero w pi±tek naprawdę się rozkręcił. W serii próbnej przed kwalifikacjami zanotował najlepszy



O skoczniach normalnych nie bez powodu mówi się, że na nich szczególnie ważne s± punkty od sędziów. Choć tu każdy metr powyżej punktu K daje dwa punkty, a nie 1,8 pkt jak na obiektach dużych, to jednak o wiele trudniej jest uzyskać wielometrow± przewagę. Często jest tak, że przy stabilnej pogodzie i podobnych punktach za wiatr wyższe miejsce daje skok np. o metr bliższy, ale lepiej wyl±dowany.



Stoch w swej najwyższej formie zbiera od sędziów wysokie noty. Ale w konkursach rozegranych w lutym nie był wzorem regularno¶ci, występy ¶wietne przeplatał słabszymi, a sędziowie dostrzegali problemy w jego technice i odejmowali punkty zwłaszcza za kiepskie l±dowania.



Kto ze ¶wiatowej czołówki przed M¦ w Lahti najmocniej dał się zapamiętać arbitrom jako stylista? Przedstawiamy noty sędziowskie wszystkich zawodników z czołowej "10" Pucharu ¦wiata (z wyj±tkiem Domena Prevca, bo jego trudno zaliczyć do faworytów, skoro w żadnym z pięciu skoków w Lahti nie doleciał nawet do punktu K, czyli 90. metra) z konkursów rozegranych w lutym.



Kamil Stoch:



Oberstdorf 1: 56 i 56,5 pkt



Oberstdorf 2: 55, drugiej serii nie było



Sapporo 1: 55 i 48,5



Sapporo 2: 57 i 57



Pjongczang 1: 54 i 56,5



Pjongczang 2: 50,5 i 51



¦rednia punktów od sędziów za skok: 54,27



Stefan Kraft:



57,5 i 56,5



57,5



55,5 i 57



55 i 55



55 i 56



W czwartkowych treningach Stoch był dziewi±ty, drugi i szósty. Skakał dobrze, ale dopiero w pi±tek naprawdę się rozkręcił. W serii próbnej przed kwalifikacjami zanotował najlepszy wynik , a w kwalifikacjach, które czołowa "10" P¦ potraktowała treningowo, maj±c pewny start w zawodach, przeskoczył skocznię. Osi±gn±ł 103,5 m, drugim najlepszym wynikiem było 99,5 m Stefana Krafta. Gdyby Stoch tak wyraĽnie odskoczył wszystkim w konkursie, noty sędziowskie i przeliczniki punktowe za wiatr nie miałyby znaczenia. Ale bior±c pod uwagę wyniki konkursów z ostatnich tygodni, należy się spodziewać raczej zaciętej walki kilku kandydatów do medali niż dominacji naszego mistrza.O skoczniach normalnych nie bez powodu mówi się, że na nich szczególnie ważne s± punkty od sędziów. Choć tu każdy metr powyżej punktu K daje dwa punkty, a nie 1,8 pkt jak na obiektach dużych, to jednak o wiele trudniej jest uzyskać wielometrow± przewagę. Często jest tak, że przy stabilnej pogodzie i podobnych punktach za wiatr wyższe miejsce daje skok np. o metr bliższy, ale lepiej wyl±dowany.Stoch w swej najwyższej formie zbiera od sędziów wysokie noty. Ale w konkursach rozegranych w lutym nie był wzorem regularno¶ci, występy ¶wietne przeplatał słabszymi, a sędziowie dostrzegali problemy w jego technice i odejmowali punkty zwłaszcza za kiepskie l±dowania.Kto ze ¶wiatowej czołówki przed M¦ w Lahti najmocniej dał się zapamiętać arbitrom jako stylista? Przedstawiamy noty sędziowskie wszystkich zawodników z czołowej "10" Pucharu ¦wiata (z wyj±tkiem Domena Prevca, bo jego trudno zaliczyć do faworytów, skoro w żadnym z pięciu skoków w Lahti nie doleciał nawet do punktu K, czyli 90. metra) z konkursów rozegranych w lutym.Oberstdorf 1: 56 i 56,5 pktOberstdorf 2: 55, drugiej serii nie byłoSapporo 1: 55 i 48,5Sapporo 2: 57 i 57Pjongczang 1: 54 i 56,5Pjongczang 2: 50,5 i 51¦rednia punktów od sędziów za skok: 54,2757,5 i 56,557,555,5 i 5755 i 5555 i 56

56 i 55



¦rednia: 56 pkt



Daniel Andre Tande:



55 i 56



54



52,5 i 53,5



52 i 48



53,5 i 51



56,5 i 54,5



¦rednia: 53,31



Maciej Kot:



51 i 53



56,5



56,5 i 56,5



56 i 58



54,5 i 52,5



55,5 i 56



¦rednia: 55,09



Andreas Wellinger:



57,5 i 57





49,5



53,5 i 54,5



55,5 i 52,5



55 i 55,5



54 i 57



¦rednia: 54,68



Michael Hayboeck:



52,5 i 54,5



55,5



55,5 i 49,5



51 i 43



55,5 i 55,5



54,5 i 52



¦rednia: 52,63



Manuel Fettner:



54 i 53



51



54 i 54



54 i 47,5



52,5 i 53,5





52,5 i 54



¦rednia: 52,72



Markus Eisenbichler:



54,5 i 54



51,5



55,5 i 51,5



54,5 i 33,5



Nie startował



Nie startował



¦rednia, w której nie uwzględniamy skoku z upadkiem w Sapporo: 53,58



Peter Prevc:



54,5 i 54,5



56,5



51,5 i 55,5



55 i 55,5



54,5 i 52,5



57 i 52



¦rednia: 54,45



Ranking stylistów wygl±da tak:



1. Kraft - ¶rednio 56 pkt za skok





2. Kot 55,09



3. Wellinger 54,68



4. P. Prevc 54,45



5. Stoch 54,27



6. Eisenbichler 53,58



7. Tande 53,31



8. Fettner 52,72



9. Hayboeck 52,63



Piotr Żyła i Dawid Kubacki, czyli dwaj najlepsi zawodnicy kwalifikacji, nie s± skoczkami czołowej "10" P¦ - zajmuj± w rankingu odpowiednio 11. i 19. miejsce - ale obaj prezentuj± formę, która każe ich dopisać do grona kandydatów do medali. Dlatego warto prze¶ledzić również ich noty za styl.



Piotr Żyła:



54,5 i 54



55,5



54 i 53



52,5 i 53



53 i 52,5



55 i 50,5



¦rednia: 53,41



Dawid Kubacki:



49,5 i 50,5



52









51 i brak występu w drugiej serii



51,5 i 52,5



53 i 54



¦rednia 51,65



M¦ Lahti 2017 na Snapchacie



Wnioski? Spróbujmy je wyci±gn±ć razem z sędzi± Ryszardem Guńk±.



Łukasz Jachimiak: Mówi się, że na skoczniach normalnych wszyscy l±duj± mniej więcej w jednej dziurze, dlatego noty sędziowskie s± szczególnie ważne. Kto według Pana jest ostatnio najlepszym stylist±?



Ryszard Guńka, oceniał skoczków m.in. na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku: Trudno takiego wskazać, bo cała czołówka skacze ładnie. Podoba mi się Wellinger, który skacze nietypowo jak na Niemca. Oni przez lata przyzwyczaili do sztywnych, brzydkich l±dowań, a ten chłopak jest naprawdę czysty. Kraft też potrafi pięknie l±dować i ¶wietnie lecieć. I oczywi¶cie muszę pochwalić wszystkich naszych zawodników.



Przeanalizowałem noty, jakie sędziowie wystawiali skoczkom czołowej "10" P¦ w lutowych konkursach. Jak Pan my¶li, który zawodnik był oceniany najwyżej?



- Stoch?



Nie.



- No to Kraft. A który jest Kamil?



Dopiero pi±ty, ¶rednio dostaje za skok 54,27 pkt, a Kraft - równo 56 punktów. ¦redni± Kamilowi zaniżyły dwa słabsze konkursy w Azji - pierwszy w Sapporo i drugi w Pjongczangu. Tam Ľle l±dował, miał też problemy na odjeĽdzie.



- Faktycznie, tam Kamil miał problemy, których trudno było nie zauważyć. 54 pkt a 56 pkt to spora różnica, przy dwóch skokach na skoczni K-90 robi± się dwa metry. Ale ¶rednie nie powiedz± tyle, ile noty z najlepszego konkursu każdego zawodnika. Trzeba patrzeć na najwyższe oceny, bo przecież medale się rozstrzygn± po dobrych skokach, a nie po nieudanych.



Proszę bardzo - Stoch dostał dwa razy po 57 punktów w Sapporo w zawodach, które wygrał, Kraft miał 57,5 i 56,5 pkt, gdy triumfował po raz pierwszy w lotach w Oberstdorfie. Tyle samo punktów - w układzie 56+58 - dostał Maciej Kot w drugim konkursie w Sapporo, a minimalnie lepszy od tej trójki raz był Wellinger, gdy w pierwszym starcie w Oberstdorfie otrzymał 57,5 i 57 pkt.



- Id± równo. Bardzo się cieszę, że Maciek na dobre doł±czył do najwyżej ocenianych. On już latem dostawał wysokie oceny, chociaż wtedy jeszcze mu trochę bokiem szła narta. Teraz już tego nie ma. Generalnie nasi cały czas robi± postępy. Miło patrzeć, jak się poprawiaj±. A że w czołówce prawie wszyscy mocno pracuj± nad stylem? Nie ma takiego dominatora, który by odlatywał, bił wszystkich odległo¶ciami, dlatego każdy bardzo pilnuje techniki. Teraz się mocno traci już nawet przy długich skokach, które zapowiadaj± się na wyl±dowane telemerakiem, a jednak zakończone w przysiadzie. Wtedy każdy sędzia zabiera 3-3,5 pkt. I to jest nie do odrobienia. Można powiedzieć, że nie opłaca się aż tak daleko skakać.



Czyli w sobotnim konkursie lepiej skrócić skok o metr, ale ładnie go wykończyć?



- Teoretycznie lepiej, ale tak się nie da. Zawodnik leci, żyłuje do końca i jest przekonany, że będzie potrafił dobrze wyl±dować. Zreszt±, Kamil pokazał w kwalifikacjach, że to możliwe. Poleciał aż na 103,5 m i pięknie wyl±dował, choć tam już jest płasko. Gdyby był oceniany, to dostałby po 19,5 pkt, a może nawet byłyby i noty 20-punktowe. Nie przygl±dałem się tej próbie aż tak uważnie, jak to się robi, kiedy się orzeka, ale my¶lę, że koło "20" by się zakręcił.



Jest w¶ród sędziów tak, że trochę pamiętaj± ostatnie skoki danego zawodnika? Pytam, bo z jednej strony Stoch mógł zrobić wrażenie skokiem z kwalifikacji, z drugiej może być pod baczn± obserwacj± przez problemy z l±dowaniem, jakie miał w Azji.



51 i 51,551 i brak występu w drugiej serii51,5 i 52,553 i 54¦rednia 51,65Wnioski? Spróbujmy je wyci±gn±ć razem z sędzi± Ryszardem Guńk±.Trudno takiego wskazać, bo cała czołówka skacze ładnie. Podoba mi się Wellinger, który skacze nietypowo jak na Niemca. Oni przez lata przyzwyczaili do sztywnych, brzydkich l±dowań, a ten chłopak jest naprawdę czysty. Kraft też potrafi pięknie l±dować i ¶wietnie lecieć. I oczywi¶cie muszę pochwalić wszystkich naszych zawodników.- Stoch?- No to Kraft. A który jest Kamil?- Faktycznie, tam Kamil miał problemy, których trudno było nie zauważyć. 54 pkt a 56 pkt to spora różnica, przy dwóch skokach na skoczni K-90 robi± się dwa metry. Ale ¶rednie nie powiedz± tyle, ile noty z najlepszego konkursu każdego zawodnika. Trzeba patrzeć na najwyższe oceny, bo przecież medale się rozstrzygn± po dobrych skokach, a nie po nieudanych.- Id± równo. Bardzo się cieszę, że Maciek na dobre doł±czył do najwyżej ocenianych. On już latem dostawał wysokie oceny, chociaż wtedy jeszcze mu trochę bokiem szła narta. Teraz już tego nie ma. Generalnie nasi cały czas robi± postępy. Miło patrzeć, jak się poprawiaj±. A że w czołówce prawie wszyscy mocno pracuj± nad stylem? Nie ma takiego dominatora, który by odlatywał, bił wszystkich odległo¶ciami, dlatego każdy bardzo pilnuje techniki. Teraz się mocno traci już nawet przy długich skokach, które zapowiadaj± się na wyl±dowane telemerakiem, a jednak zakończone w przysiadzie. Wtedy każdy sędzia zabiera 3-3,5 pkt. I to jest nie do odrobienia. Można powiedzieć, że nie opłaca się aż tak daleko skakać.- Teoretycznie lepiej, ale tak się nie da. Zawodnik leci, żyłuje do końca i jest przekonany, że będzie potrafił dobrze wyl±dować. Zreszt±, Kamil pokazał w kwalifikacjach, że to możliwe. Poleciał aż na 103,5 m i pięknie wyl±dował, choć tam już jest płasko. Gdyby był oceniany, to dostałby po 19,5 pkt, a może nawet byłyby i noty 20-punktowe. Nie przygl±dałem się tej próbie aż tak uważnie, jak to się robi, kiedy się orzeka, ale my¶lę, że koło "20" by się zakręcił.