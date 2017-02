NBA. Debiutanci pomogli Toronto i Oklahomie

Trener Oklahoma City sprawdził na parkiecie dwóch nowych zawodników - Douga McDermotta i Taja Gibsona. Dodatkowo po kontuzji wrócił Enes Kartner, a to sprawiło, że zespół prezentował się lepiej niż dotychczas. Lakersi nie zdołali znaleĽć odpowiedniej recepty na rywali i niemal w każdym elemencie byli słabsi."Mamy w zespole prawdziwych profesjonalistów. Nowi przyszli i od razu s± dużym wzmocnieniem, stanowi± mocny punkt zespołu. Widać było czasami, że jeszcze nie wszystko jest odpowiednio zgrane, ale jak na debiut wypadli znakomicie" - skomentował postawę kolegów Westbrook, który kolejny raz okazał się liderem zespołu. Miał 17 punktów, 18 zbiórek i 17 asyst.¦wiertny mecz rozegrał w barwach Toronto Raptors DeMar DeRozan. Zdobył 43 punkty, co jest rekordem w jego karierze. To on poprowadził zespół do zwycięstwa nad Boston Celtics . Nie była to jednak łatwa wygrana. W pewnym momencie kanadyjska drużyna przegrywała już 17 punktami.Do udanych swoje debiuty w Toronto będ± mogli zaliczyć także Serge Ibaka i P.J. Tucker. Raptors chc± wrócić na dłużej na zwycięski kurs, a wła¶nie nowi zawodnicy maj± w tym pomóc.Niespodziewanej porażki doznali z niżej notowan± ekip± Philadelphia 76ers koszykarze Washington Wizards 112:120. Marcin Gortat zdobył dla "Czarodziejów" 11 punktów i miał tyle samo zbiórek.Stołeczna drużyna z bilansem 34 zwycięstw oraz 22 porażek zajmuje trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. 76ers (22-35) s± natomiast sklasyfikowani dopiero na 12. pozycji. Na parkiecie jednak dziel±cej ich różnicy nie było widać.W¶ród zwycięzców najlepszy był Robert Covington - 25 pkt i 11 zbiórek, a w pokonanym zespole na wyróżnienie zasługuj± Bradley Beal i John Wall. Pierwszy zdobył aż 40 pkt, a drugi miał 29 pkt i 14 asyst.Bardzo słabo w ekipie Wizards zagrali rezerwowi, którzy ł±cznie zdobyli tylko 11 pkt. Dla porównania zawodnicy z ławki 76ers konto drużyny powiększyli o 34 pkt.Gortat na parkiecie przebywał 36 minut. Trafił trzy z dziesięciu rzutów z gry oraz pięć z o¶miu wolnych. Po 11 punktów i zbiórek złożyło się na 32. w tym sezonie tzw. double-double. Jego dorobek uzupełnia asysta i blok. Miał również trzy straty i popełnił cztery faule.