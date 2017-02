Championship. Krystian Bielik zachwycił i pomógł Birmingham w pokonaniu Wolverhampton

Bielik vs Wolves (A) - 35 mins



20 touches

3 passes - 75%

1 take-on

2 aerials won

1 tackle

4 interceptions

3 clearances

Zespół Bielika wygrał w pi±tek na wyjeĽdzie 2:1. Do przerwy Birmingham prowadziło 2:0 po golach Maikela Kieftenbelda i Ryana Shottona. Na pocz±tku drugiej połowy czerwon± kartkę zobaczył Paul Robinson, a jedyn± dla Wolves bramkę w 74. minucie zdobył Nouha Dicko. Polak na boisku przebywał od 55. minuty, kiedy zmienił Craiga Gardnera.I był to czas wyj±tkowo udany dla Bielika. 19-latek zaliczył m.in. cztery przechwyty, trzy wybicia piłki i pięć bloków. Zdaniem komentatorów i ekspertów wypożyczony z Arsenalu zawodnik dał doskonał± zmianę, czym walnie przyczynił się do wyjazdowego zwycięstwa Birmingham.- Czuję się bardzo dobrze, chociaż był to dopiero mój drugi występ w Championship - powiedział po meczu Bielik. - Wszedłem na boisko, ale tak naprawdę to w tamtym momencie nie byłem na to gotowy. Zobaczyłem, że Paul dostał czerwon± kartkę, nawet mocno się nie rozgrzałem i już byłem na murawie. Bardzo cieszę się z wygranej.- To było trudne spotkanie, bo przez długi czas grali¶my w osłabieniu. Rywale bez przerwy atakowali, musieli¶my być maksymalnie skoncentrowani. Uważam, że jako obrona zagrali¶my bardzo dobre spotkanie, stanęli¶my na wysoko¶ci zadania - dodał.Ze zdaniem Bielika zgadzaj± się też kibice Birmingham, którzy nie szczędzili Polakowi ciepłych słów na Twitterze. Wielu z nich uważa nawet, że 19-latek był najlepszym piłkarzem ich zespołu w starciu z Wolves.Bielik trafił do Birmingham podczas zimowego okienka transferowego na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Arsenalu. Jego obecna drużyna, po 34. kolejkach Championship, zajmuje 13. miejsce w tabeli.