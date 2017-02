MŚ w Lahti. Oby Kamil Stoch powtórzył wyczyn Adama Małysza! 16 lat temu pokonał Martina Schmitta [WIDEO]

Rywale klęli po skoku Stocha

Dziwny zwyczaj groĽnego rywala Stocha

Stoch o grymasie bólu po l±dowaniu

Kandydatów do złota na skoczni normalnej w Lahti (K-90) było dwóch: Adam Małysz oraz Martin Schmitt. Po pierwszej serii prowadził Niemiec - 91,5 m dało mu 119 pkt, o 6 pkt więcej od Polaka, który skoczył dwa metry bliżej.Ale to, co zrobił Małysz w drugiej serii...98 metrów, zaledwie pół metra bliżej od ówczesnego rekordu skoczni. Małysz odpalił rakietę. Schmitt miał niezwykle trudne zadanie i nie podołał mu - skoczył zaledwie 90 metrów, w efekcie zaj±ł drugie miejsce ze strat± aż 13 pkt do Polaka. Trzecie miejsce zaj±ł wtedy Martin Hoellwarth.Na dużej skoczni najlepszy okazał się Schmitt, a Małysz zaj±ł drugie miejsce. - Zrobiło mi się bardzo przykro. Zdobywasz medal, a wielu ludzi ma w oczach pytanie "czemu nie złoto?" - mówi Adam Małysz, wspominaj±c M¦ w Lahti z 2001 roku.Po skoku Stocha w kwalifikacjach do konkursu w Lahti rywale klęli pod nosem. Małysz: "Szczęka im opadła. Nagle go¶ciu leci po rekord skoczni".Daniel Andre Tande, jeden z najgroĽniejszych rywali Stocha, ma dziwny zwyczaj. Otóż przed skokami "rozmawia" ze swoimi kombinezonami. Dlaczego?Stoch w kwalifikacjach pobił rekord skoczni, ale po l±dowaniu złapał się z bólu za kolano . Czy jest się czego bać?