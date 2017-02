Ekstraklasa. Czwarty mecz i czwarty trener. Czy Legia wreszcie pokona Bruk-Bet Termalicę?

Dwie porażki i remis - to bilans warszawiaków z drużyn±, prowadzon± obecnie przez Czesława Michniewicza. W historii ligowych występów legioni¶ci mieli 81 rywali, Bruk-Bet Termalica jest jednym z zaledwie trzech, którego nie udało im się pokonać. By odnaleĽć pozostałe dwa kluby musimy cofn±ć się aż do lat 30. i 50. minionego wieku. Wtedy Legia nie poradziła sobie z przeciwnikami z Krakowa - Podgórzem (0:2, 2:2) i Wawelem (1:2, 1:1, 0:0, 1:3).- Bruk-Bet Termalica to jedyna drużyna w LOTTO Ekstraklasie, która jeszcze nigdy w historii nie przegrała z Legi±, chociaż mecze były tylko trzy. Mamy nadzieję, że tak będzie tylko do niedzieli. Jeste¶my Legi± Warszawa , gramy na swoim boisku, walczymy o mistrzostwo Polski. Naszym obowi±zkiem jest zwycięstwo - powiedział na pi±tkowym briefingu prasowym Jacek Magiera.40-letni szkoleniowiec będzie czwartym trenerem, który poprowadzi mistrzów Polski w czwartym meczu przeciwko Bruk-Betowi Termalice. W poprzednich trzech spotkaniach drużyny z Niecieczy nie udało się pokonać Henningowi Bergowi, Stanisławowi Czerczesowowi oraz Besnikowi Hasiemu.Pierwszy z ówczesnym beniaminkiem ekstraklasy zremisował 1:1 przy Łazienkowskiej. Była to sensacja, ale okazała się ona niczym w porównaniu do tego, co wydarzyło się niespełna pół roku póĽniej. Wtedy druzgoc±cej porażki 0:3 na wyjeĽdzie doznał Czerczesow, który ostatecznie doprowadził legionistów do dubletu. Fatalne błędy w obronie oraz gole Wojciecha Kędziory, Patrika Misaka i Dawida Plizgi doprowadziły do największej klęski Rosjanina podczas pracy w Polsce. W obecnym sezonie w Niecieczy nie poradził sobie też Hasi, który po dwóch rzutach karnych dla Bruk-Betu Termaliki przegrał z ni± 1:2.Klub z około 700-osobowej wsi w ekstraklasie gra drugi sezon. W tym czasie nie przegrał jeszcze z trzema innymi zespołami - Cracovi± (3:2, 1:1, 3:2, 3:1), Wisł± Płock (0:0) oraz Górnikiem Zabrze (3:0, 0:0, 1:1). Dwa pierwsze kluby Bruk-Bet Termalicę pokonywały jednak wcze¶niej, jeszcze w I lidze. Zabrzanie za¶ zimę spędzili na ósmym miejscu w tabeli zaplecza ekstraklasy. Je¶li więc drużyna Michniewicza w niedzielę z Legi± nie przegra, to mistrzowie Polski pozostan± jedynym klubem na najwyższym poziomie rozgrywek w Polsce, który drużyny z Niecieczy jeszcze nigdy nie pokonał.Pocz±tek meczu Legia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza w niedzielę o godz. 18. Relacja na żywo na Sport.pl.