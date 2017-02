Premier League. Kamil Grosicki zdradził, jakie ma przezwisko w Hull City

Polak w końcówce zimowego okna transferowego trafił z Rennes do Hull City. - Kilku mówi po... nazwisku, co mnie denerwuje. Trener też mówi do mnie po nazwisku, choć starałem się wyja¶nić, że po pierwsze wolę jak na mnie mówi± Kamil, a po drugie łatwiej mu będzie wymówić moje imię, a nie nazwisko. Liczę, że lada chwila przestawi się na "Kamila".- W Hull mieszka tylu Polaków, że można poczuć się jak w Szczecinie . Często okazuj± mi sympatię. A Polak w miejscowej drużynie wielu z nich zachęcił i zmobilizował do przyj¶cia na nasz stadion. Na dwa najbliższe spotkania biletów już nie ma, a od pracowników klubu dowiedziałem się, że sprzedaż wej¶ciówek napędzili Polacy. Podobnie jest z koszulkami z nazwiskiem Grosicki. Te, które się pojawiły w sklepie Hull błyskawicznie wykupiono, na kolejne trzeba poczekać.Grosicki zdradził również, nad czym teraz najbardziej pracuje, w jakim elemencie chciałby się rozwin±ć. - Teraz koncentruję się na "klatce", generalnie górnych partiach mię¶ni, bym potrafił się zastawić. Na to zawsze uczulał mnie trener Franciszek Smuda . Już we Francji pod względem fizycznym była ciężka walka. Anglia to już w ogóle... Znam jednak sposoby jak przechytrzyć rywala bez użycia siły... Cała rozmowa na stronie "Przegl±du Sportowego".