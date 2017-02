Matthaeus: Lewandowski jest lepszy niż Benzema i Suarez

Lewandowski jest perfekcyjny

Zbyt ważny dla Bayernu?

Więcej Polaków w Bayernie?

Takie komplementy z ust jednego z najlepszych piłkarzy w historii niemieckiego futbolu musz± cieszyć. Mistrz ¶wiata z 1990 roku opisał fenomen Polaka.- Dla mnie Lewandowski to najlepsza "dziewi±tka" na ¶wiecie. Jest lepszy niż tacy gracze jak Benzema czy Suarez. Diego Costa też co prawda dużo strzela i znakomicie wykańcza akcje, ale Lewandowski jest ważniejszy dla swojej ekipy. ¦wietnie gra obiema nogami, głow± i jeszcze notuje sporo asyst - uzasadnił zalety reprezentanta biało-czerwonych. Co do przewagi kapitana reprezentacji Polski nad Urugwajczykiem z Barcelony to zdaniem Matthaeusa sprawa jest prosta.- Suarez to wytrawny egzekutor, ale Lewandowski lepiej rozumie piłkę - o¶wiadczył legendarny niemiecki zawodnik.W obecnym sezonie Bundesligi Polak w 21 meczach zdobył 16 bramek (w klasyfikacji strzelców ma jednego gola mniej niż Anthony Modest i Pierre-Emerick Aubameyang). "Lewy" dobrze prezentuje się też w Lidze Mistrzów , gdzie strzelił sze¶ć goli, trzy trafienia dołożył w Pucharze Niemiec.Nie tylko Matthaeus! - inna niemiecka sława też wychwala LewandowskiegoNiemiecka prasa zastanawia się, jak wygl±dałby Bayern bez Lewandowskiego.Do Lewandowskiego w Monachium doł±czy kolejny reprezentant Polski?