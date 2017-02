MŚ w Lahti. Daniel Andre Tande "rozmawia" ze swoimi kombinezonami

Kiedy na pocz±tku lutego Stoeckl stwierdził, że pod względem sprzętu Norwegię wyprzedzili wszystkich rywali, a szczególnie Polacy, dzień póĽniej podjęto decyzję o jak najszybszej poprawie tej sytuacji. W zwi±zku z tym krawiec reprezentacji Andreas Vilberg szył nowe kombinezony nocami. Te dla Tandego były kończone jeszcze w dniu wylotu do Lahti."Mam ich tutaj sze¶ć. Wszystkie odpoczywaj± wygodnie na wieszakach w moim pokoju, a ja na nie godzinami patrzę" - powiedział skoczek.Kombinezon skoczka to po norwesku "dress", czyli garnitur , lub "hoppdress", czyli garnitur do skakania lub jak tłumaczy Tande: "garnitur wyskokowy"."Mam różne kombinacje kolorów, lecz najlepszy dla mnie jest żółty z przodu i srebrny z tyłu. W tym się czuje najlepiej i - jak zauważyłem - oddaję najdłuższe skoki. Na treningach używam turkusowo-br±zowego, ale próby s± znacznie krótsze" - powiedział Norweg.Przed mistrzostwami w Lahti Tande wyst±pił w telewizyjnym talk-show najpopularniejszego w Skandynawii dziennikarza Fredrika Skavlana, który pytał go wła¶nie o sprzęt."Najważniejszy dla mnie jest kombinezon, ponieważ podczas skoku staje się czę¶ci± mojego ciała. Dlatego przed każdym konkursem długo z nim rozmawiam, aby dobrze się poczuł. Głaszczę go delikatnie, mówię mu, że jest piękny i grzecznie proszę o współpracę. Dopiero jak poczuję, że jest drugim mn±, to wychodzimy razem na skocznię" - powiedział Tande.Przyznał, że od dziecka cierpi na lęk wysoko¶ci, lecz jednocze¶nie uwielbia szybko¶ć, najpierw podczas najazdu, a póĽniej już w locie, kiedy podnieca go pęd powietrza na twarzy."Dlatego powzi±łem postanowienie, które zapisane zostało przy ¶wiadkach, że nie wsi±dę na motocykl przed ukończeniem 40 lat. Byłoby to niebezpieczne, ponieważ szybko¶ć mnie tak podnieca, że nad ni± nie panuję. W samochodzie jest inaczej, ponieważ siedzi się w ¶rodku, a na motocyklu jak na koniu. Dlatego do czterdziestki będę jeĽdził tylko skuterem" - zapewnił 23-letni Tande.W sobotę w Lahti odbędzie się konkurs na skoczni normalnej. Trener Norwegów Alexander Stoeckl uważa, że z jego podopiecznych tylko Tande ma szansę na medal.