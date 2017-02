Syn Pelego spędzi w więzieniu prawie 13 lat

S±d apelacyjny w Sao Paulo zmniejszył w pi±tek karę z 33 lat więzienia, orzeczon± blisko dwa lata temu w s±dzie pierwszej instancji. Adwokat oskarżonego Eugenio Malavasi o¶wiadczył, że jego klient ma zamiar pój¶ć do zakładu karnego "jak tylko decyzja trafi do systemu".To nie s± pierwsze problemy z prawem syna słynnego piłkarza. W 1999 roku został skazany na sze¶ć lat więzienia, za to, że jad±c z nadmiern± szybko¶ci± po ulicach Santosu spowodował ¶mierć motocyklisty. Wypadek zakwalifikowano jako nieumy¶lne zabójstwo. Po apelacji został uniewinniony z tego zarzutu.Za kratki ponownie trafił w 2005 roku, kiedy policja rozpracowała gang handlarzy narkotyków. Ostatecznie Edinho unikn±ł surowej kary i spędził w więzieniu tylko sze¶ć miesięcy. Przyznał się jedynie do zażywania narkotyków i zgodził się poddać leczeniu.45-letni Edinho był w przeszło¶ci bramkarzem Santosu, klubu, w którym przez prawie cał± karierę grał jego słynny ojciec. W 2015 roku krótko pełnił funkcję trenera drugoligowego wówczas klubu Mogi Mirim.