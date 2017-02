Bundesliga. Błaszczykowski zagrał cały mecz, porażka Wolfsburga

Losy meczu rozstrzygnęły się już na pocz±tku. Między 10. i 18. minut± dwie bramki dla Werderu zdobył Serge Gnabry. Kilkadziesi±t sekund po jego drugim trafieniu kontaktowego gola dla Wolfsburga strzelił... klatk± piersiow± Hiszpan Borja Mayoral. Do końca meczu wynik już nie uległ zmianie.Błaszczykowski miał pewien udział przy golu dla gospodarzy. To po jego akcji został podyktowany rzut różny, po którym "Wilki" trafiły do siatki.Do¶wiadczony piłkarz ostatni raz zagrał w podstawowym składzie 10 grudnia , gdy w 14. kolejce Wolfsburg uległ Bayernowi Monachium 0:5. Błaszczykowski został wówczas zmieniony w 83. minucie.Po pi±tkowym meczu piętnasty w tabeli Werder zrównał się punktami z plasuj±cym się lokatę wyżej Wolfsburgiem - po 22.Lider Bayern Roberta Lewandowskiego zagra w sobotę u siebie z szesnastym Hamburgerem SV.