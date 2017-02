Ekstraklasa. Perfekcyjny początek roku Lecha

Lech prowadził już od trzeciej minuty. Po błędzie Rudola we własnym polu karnym, piłka trafiła pod nogi Kownackiego, a ten z zimn± krwi± pokonał Słowika. Pół godziny póĽniej było już 2:0 i znów do bramki Pogoni trafił Kownacki, tym razem ¶wietnie asystował mu Majewski.Pogoń próbowała, atakowała, ale zapor± nie do przej¶cia był Putnocky. Bramkarz Lecha imponował swoimi interwencjami, a w końcówce meczu popisał się... asyst±. ¦wietnie wybił piłkę spod własnej bramki, dopadł do niej Marcin Robak i w pojedynku sam na sam pokonał Słowika.Lech wygrał trzeci mecz w tym roku, po raz trzeci wygrał też 3:0 i ma już 41 punktów, które daj± mu trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy przed weekendowymi meczami.