Premier League. Jose Mourinho założył specjalną koszulkę na cześć Claudio Ranieriego. "Stadion Leicester powinien nosić jego imię"

Wzruszaj±ce słowa Claudio Ranieriego po zwolnieniu

Ranieri został zwolniony w czwartek. W poprzednim sezonie zdobył z "Lisami" mistrzostwo Anglii, ale w tym jego podopieczni spisuj± się fatalnie - zajmuj± 17. miejsce w lidze z punktem przewagi nad stref± spadkow± i przegrali 1-2 na wyjeĽdzie z Sevill± w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów.Decyzja władz Leicester jest niezwykle kontrowersyjna. Swojego kolegę po fachu wsparł Mourinho. Założył koszulkę z inicjałami "CR". - To mały hołd dla osoby, która napisała najpiękniejsz± historię w Premier League . Stadion Leicester powinien zostać nazwany na cze¶ć Claudio Ranieriego, a zamiast tego został zwolniony. My¶lę, że Leicester drugi rok z rzędu zapisuje się w historii. Jednego roku napisali najpiękniejsz± historię, a teraz bardzo, bardzo trudno zaakceptować ich decyzję.- Dzięki temu możemy zobaczyć, jaki jest obecnie stan piłki nożnej. Gdy zostałem zwolniony w poprzednim sezonie jako mistrz my¶lałem, że to była bardzo zła decyzja, ale to nic w porównaniu do tego, co spotkało Claudio. Koszulka i wpis na Instagramie to mój hołd dla niego, ale nie potrzebuje już ich więcej. Nikt nie wymaże tego, co zrobił.- Mistrz Anglii i trener roku według FIFA zwolniony. Wła¶nie taka jest nowoczesna piłka nożna . Nie trać u¶miechu przyjacielu. Nikt nie może wymazać historii, któr± napisałe¶ - taki podpis pod zdjęciem zamie¶cił Mourinho. Swoj± solidarno¶ć z Ranierim wyrazili również m.in. Antonio Conte (Chelsea), Juergen Klopp (Liverpool) czy obecnie bezrobotny Roberto Mancini. Gary Lineker, były piłkarz Leicester i znakomity reprezentant Anglii powiedział w rozmowie z BBC: - Uroniłem łzę. Uroniłem łzę dla Claudio, uroniłem łzę dla piłki nożnej i uroniłem łzę dla klubu. To dla mnie niewytłumaczalne, to niewytłumaczalne dla wielu kibiców kochaj±cych grę. Można to wyja¶nić tym, że wła¶ciciele podjęli decyzję w panice, ale według mnie to błędna decyzja i niezwykle smutna.Ranieri pracował w Leicester City od lipca 2015 roku. Wcze¶niej trenował m.in. Napoli, Fiorentinę, Valencię, Chelsea Londyn, Juventus Turyn, Romę, AS Monaco i reprezentację Grecji. Decyzję o dymisji podjęli wła¶ciciele klubu, którzy za wszelk± cenę chc± unikn±ć degradacji z Premier League. Spadek oznaczałby utratę około 120 mln euro.Na temat swojego zwolnienia wypowiedział się również sam zainteresowany, który w specjalnym o¶wiadczeniu zamie¶cił niezwykle wzruszaj±ce słowa.