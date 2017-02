Ekstraklasa. Arka Gdynia pokonała Koronę Kielce aż 4-1!

W porównaniu do ostatniego, przegranego w Lubinie meczu z Zagłębiem, trener Grzegorz Niciński dokonał trzech zmian w podstawowym składzie. Po pauzie za żółte kartki wrócił Dominik Hofbauer, który zast±pił Antoniego Łukasiewicza. Na wiosnę po raz pierwszy w wyj¶ciowej "jedenastce" znaleĽli się lewy pomocnik Dariusz Formella i napastnik Przemysław Trytko, którzy "zluzowali" Miroslava Bożoka i Josipa Barisica.Na jedn±, ale znacz±c± roszadę zdecydował się natomiast po wygranej 4:2 z Wisł± Płock szkoleniowiec go¶ci Maciej Bartoszek. W polskiej ekstraklasie zadebiutował pozyskany w przerwie zimowej z bułgarskiego klubu Łudogorec Razgrad bramkarz Milan Borjan. I już w 17. minucie 29-letni Kanadyjczyk uratował swój zespół od straty gola po strzale Hofbauera.Przed zdecydowanie trudniejsz± prób± Borjan stan±ł w 31 minucie - po faulu Rafała Grzelaka na Mateuszu Szwochu arbiter podyktował bowiem rzut karny. Jego egzekutorem był najskuteczniejszy zawodnik Arki Marcus Vinicius, który z siedmiu goli aż pięć uzyskał z 11 metrów. Tym razem Brazylijczyk nie zdołał powiększyć swojego dorobku, bo golkiper kieleckiej drużyny nie miał problemów z obron± jego słabego uderzenia po ziemi.Za chwilę Borjan wygrał pojedynek sam na sam ze Szwochem, ale w 37. minucie musiał już wyci±gać piłkę z siatki. Składn± akcję gospodarzy zapocz±tkował Marcus Vinicius, a w jej finale po podaniu Trytki bramkarza rywali pokonał Formella.Na ripostę go¶ci nie trzeba było długo czekać. W 38. minucie niewiele brakowało, aby po rzucie wolnym piłkę do własnej bramki skierował głow± Adam Marciniak. Piłkarze Korony przycisnęli i po drugim rzucie rożnym najwięcej zimnej krwi w polu karnym wykazał Iljan Micanski, który z bliska doprowadził do wyrównania. Wcze¶niej Konrad Jałocha obronił w 11. minucie główkę Mateusza Możdżenia oraz w 34. minucie strzał z rzutu wolnego Mateusza Możdżenia.Druga połowa rozpoczęła się od minimalnie niecelnego uderzenia Szwocha. W 60. minucie ten ¶rodkowy pomocnik dał już gdynianom prowadzenie. Łukasz Bednarek odgwizdał drug± "jedenastkę" - tym razem po faulu kieleckiego golkipera na Marcusu Viniciusie. Brazylijczyk nie próbował zrehabilitować się za wcze¶niejsz± nieudan± próbę tylko zostawił piłkę Szwochowi, a ten pewnym uderzeniem umie¶cił j± w siatce.Po stracie gola go¶cie ponownie przycisnęli i 73. minucie bliski szczę¶cia był Grzelak, ale jego strzał obronił Jałocha. Tymczasem jedna z kontr gospodarzy zakończyła się w 79. minucie powodzeniem. Co prawda uderzenia Marcusa Viniciusa i Łukasiewicza nie znalazły drogi do bramki, jednak po podaniu Formelli z najbliższej odległo¶ci nie pomylił się wprowadzony cztery minuty wcze¶niej na murawę Rafał Siemaszko. Wynik ustalił w 92. minucie Hofbauer, który dobił strzał Szwocha.Bramki: 1:0 Dariusz Formella (37), 1:1 Ilijan Micanski (40), 2:1 Mateusz Szwoch (60-karny), 3:1 Rafał Siemaszko (79), 4:1 Dominik Hofbauer (90+2).Żółta kartka - Arka Gdynia : Tadeusz Socha. Korona Kielce: Milan Borjan.Sędzia: Łukasz Bednarek (Koszalin). Widzów 5 213.W 31. minucie Marcus Vinicius z Arki nie wykorzystał rzutu karnego, Milan Borjan obronił.Arka Gdynia: Konrad Jałocha - Tadeusz Socha, Przemysław Stolc, Michał Marcjanik, Adam Marciniak - Marcus Vinicius (87. Miroslav Bożok), Yannick Kakoko (69. Antoni Łukasiewicz), Dominik Hofbauer, Mateusz Szwoch, Dariusz Formella - Przemysław Trytko (75. Rafał Siemaszko).Korona Kielce: Milan Borjan - Bartosz Rymaniak, Radek Dejmek, Bartosz Kwiecień, Rafał Grzelak - Jacek Kiełb, Vanja Markovic (69. Marcin Cebula), Mateusz Możdżeń, Nabil Aankour (82. Maciej Górski), Miguel Palanca (82. Serhij Pyłypczuk) - Ilijan Micanski.