Premier League. Wzruszające słowa Claudio Ranieriego po zwolnieniu z Leicester City

Ranieri w poprzednim sezonie zdobył z "Lisami" sensacyjne mistrzostwo Anglii. Jednak w tym zespołowi idzie znacznie gorzej - zajmuje 17. miejsce w tabeli z zaledwie 1 pkt przewagi nad stref± spadkow±. Dodatkowo w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów jego podopieczni przegrali na wyjeĽdzie 1-2 z Sevill±.- Wczoraj umarło moje marzenie - napisał Ranieri w o¶wiadczeniu. - Po euforii zwi±zanej z wygraniem ligi marzyłem o zostaniu w Leicester, klubie który kocham, na zawsze. Niestety, tak się nie stało. Chciałbym podziękować mojej żonie Rosannie i całej rodzinie za ich nieustanne wsparcie.- Przede wszystkim muszę podziękować Leicester. Tę przygodę zapamiętam na zawsze. Dziękuję wszystkim dziennikarzom i mediom, które relacjonowały najwspanialsz± historię w piłce nożnej. Dziękuję wszystkim w klubie, piłkarzom, sztabowi, wszystkim pracownikom. Ale w szczególno¶ci chciałbym podziękować kibicom. Przyjęli¶cie mnie i pokochali¶cie od pierwszego dnia. Też was kocham. Nikt nigdy nam nie zabierze tego, co osi±gnęli¶my. Mam nadzieję, że gdy będziecie o tym my¶leć zawsze będziecie się u¶miechać tak, jak ja. To był okres szczę¶cia, którego nigdy nie zapomnę. Zostanie mistrzem z wami wszystkimi było przyjemno¶ci± i zaszczytem.Ranieri pracował w Leicester City od lipca 2015 roku. Wcze¶niej trenował m.in. Napoli, Fiorentinę, Valencię, Chelsea Londyn, Juventus Turyn, Romę, AS Monaco i reprezentację Grecji. Decyzję o dymisji podjęli tajlandzcy wła¶ciciele klubu, którzy za wszelk± cenę chc± unikn±ć degradacji z Premier League . Spadek oznaczałby utratę około 120 mln euro.