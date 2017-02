Stoch, Kot, Żyła i Kubacki skaczą po medale, Atletico - Barcelona, hitowe mecze Serie A [ROZKŁAD WEEKENDU]

Sobota



15:30 Wisła Płock - Zagłębie Lubin



Piłkarze z Płocka słabo rozpoczęli wiosenn± czę¶ć rozgrywek ekstraklasy. W dwóch spotkaniach zdobyli zaledwie jeden punkt i spadli na 13. miejsce w tabeli. W sobotę płocczanie na własnym stadionie zmierz± się z Zagłębiem Lubin. Jesieni± zaskakuj±co pokonali Miedziowych w Lubinie 2:1.



15:30 - Bayern - HSV



Teoretycznie łatwe zadanie ma przed sob± Bayern. Bawarczycy zmierz± się z Hamburgerem SV, który jest dopiero 15. w tabeli i wygrał zaledwie pięć meczów w tym sezonie. To nie tylko szansa na to, by podopieczni Włocha Carlo Ancelottiego wrócili na zwycięski kurs, ale także możliwo¶ć dla Roberta Lewandowskiego na dogonienie w klasyfikacji najlepszych strzelców sezonu Gabończyka Pierre-Emericka Aubameyanga (Borussia



16:30 - konkurs mężczyzn na skoczni normalnej (transmisja w Eurosport 1)



Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki będ± reprezentowali Polskę w zmaganiach na skoczni normalnej narciarskich mistrzostw ¶wiata w Lahti. W pi±tkowych kwalifikacjach najlepszy był Kubacki, drugie miejsce zaj±ł Żyła. Kot i Stoch kwalifikować się nie musieli. Od godz. 15:30 seria próbna.



17:00 MKB Veszprem - Orlen Wisła Płock (transmisja w Eleven Sports)



Do zakończenia fazy grupowej zostały tylko trzy kolejki. Orlen Wisła spotka się w nich z trzema najlepszymi zespołami grupy. W sobotę z Telekom Veszprem, 5 marca podejmie w Orlen Arenie Paris Saint Germain, a 11 marca zaprezentuje się w Barcelonie. W meczu 3. kolejki tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, Orlen Wisła zdobyła swój pierwszy punkt, remisuj±c przed własn± publiczno¶ci± z Telekom Veszprem 28:28.



18:00 Napoli - Atalanta (transmisja w Eleven)



Napoli ma szansę, by po 26. kolejce być na drugim miejscu w tabeli Serie A. Zespół Arkadiusza Milika gra co prawda z rozpędzon± Atalant± (wygrała trzy ostatnie mecze), ale wcale nie łatwiejsze zadanie ma obecnie druga AS Roma, która mierzy się z czwartym Interem Mediolan.



18:00 Lechia - Cracovia



Niewiele brakowało, aby w dwóch pierwszy wiosennych meczach Lechia zdobyła komplet punktów. Na inaugurację gdańszczanie wygrali na własnym stadionie 3:0 z Jagielloni± Białystok, a następnie zremisowali 1:1 w Niecieczy z Bruk-Bet Termalic±. W tym drugim spotkaniu gospodarze doprowadzili do remisu w 96. minucie z rzutu karnego.



20:30 Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok



Po 22 kolejkach w tabeli ekstraklasy wi¶lacy zajmuj± dziewi±te miejsce z dorobkiem 28 punktów. W pierwszym spotkaniu ligowym w 2017 r. pokonali u siebie Koronę Kielce 2:0, ale w następnym przegrali, na wyjeĽdzie ze ¦l±skiem Wrocław 0:1.



Poza tym dzieje się:



11:00 - bieg ł±czony kobiet 7,5 km + 7,5 km (transmisja w Eurosport 1)



12:55 Deportivo Alaves - Valencia (transmisja w Eleven)



13:30 - bieg ł±czony mężczyzn 15 km + 15 km (transmisja w Eurosport 1)



16:00 Tenis: Turniej WTA w Dubaju - mecz finałowy gry pojedyncze



16:55 Guingmamp - AS Monaco (transmisja w Eleven Extra)



20:40 Juventus - Empoli (transmisja w Eleven)



20:40 Eibar - Malaga (transmisja w Eleven Sports)



22:00 Boks: Gala w







Niedziela



12:30 - sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn stylem klasycznym (transmisja w Eurosport 1)



Justyna Kowalczyk razem z Ewelin± Marcisz spróbuj± sprawić niespodziankę w sprincie drużynowym pań. Kwalifikacje od godz. 10.30.



15:30 Górnik Łęczna - Piast



Gliwiczanie ten rok w lidze zaczęli od dwóch porażek z Pogoni± w Szczecinie 1:2 i Lechem Poznań u siebie 0:3. Górnik ma za sob± porażkę 0:5 z Jagielloni± Białystok. Spotkanie łęcznian z Zagłębiem Lubin zostało przełożone ze względu na pogodę. Przed niedzielnym meczem Piast zajmuje 14. miejsce (22 punkty), a Górnik zamyka tabelę (18). Wrze¶niowy pojedynek tych zespołów w



16:15 Atletico Madryt - FC Barcelona (transmisja w Eleven)



Niedzielny mecz Barcelony z Atletico Madryt zapowiada się jako hit 24. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. Obie drużyny wygrały trzy ostatnie ligowe spotkania. Real Madryt po ostatniej wpadce będzie chciał wrócić na zwycięski kurs w spotkaniu z Villarealem. Atletico po raz ostatni spotkało się z Barcelon± 1 lutego w półfinale Pucharu Króla i... przegrało 1:2. Atletico jest jednak w bardzo dobrej dyspozycji, ale nawet wygrana w niedzielę nie da im awansu w tabeli. Do trzeciej Sevilli trac± bowiem cztery punkty.



17:15 Finał Pucharu Ligi Angielskiej: Southampton - Manchester United (transmisja w Eleven Sports)



Manchester United do tej pory 12-krotnie triumfował w Pucharze Ligi, za¶ Southampton tylko raz, w 1976 roku. Zespół graj±cy wtedy na drugim szczeblu rozgrywek wygrał z... United 1:0, a bramkę w końcówce spotkania strzelił Bobby Stokes (zmarł w 1995 roku w wieku 44 lat). Teraz faworytem będzie drużyna z Manchesteru, trenowana przez Jose Mourinho.



17:55 Vive Tauron Kielce - MOL Pick Szeged (transmisja w Eleven Extra)



Kielecka drużyna po dwóch ostatnich porażkach w Lidze Mistrzów (25:28 z Rhein Neckar Loewen i 33:34 z Celje Pivovarna Lasko) spadła na trzeci± pozycję w tabeli grupy B. Kielczanie trac± dwa punkty do lidera Vardaru Skopje i jeden do Rhein Neckar Loewen. Tylko jeden punkt za Vive jest Pick Szeged.



18:00 Legia - Termalica



Mistrzowie Polski, którzy w 1/16 finału Ligi Europejskiej przegrali w czwartek 0:1 z Ajaksem



