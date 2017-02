MŚ w Lahti. Carina Vogt obroniła tytuł w skokach

Vogt była trzecia po pierwszej serii - 98,5 m. W drugiej, gdy zawodniczki skakały z obniżonego rozbiegu, osi±gnęła 96,5 m, co wystarczyło do obronienia tytułu.Mistrzyni olimpijska z Soczi jest pierwsz± zawodniczk±, która zwyciężyła w dwóch kolejnych mistrzostwach globu.- Jestem ogromnie szczę¶liwa, choć po pierwszym skoku nie wierzyłam, że uda się obronić tytuł. W drugim dałam z siebie wszystko i udało się. Jestem szczę¶liwa - powiedziała po zakończeniu zawodów zapłakana ze szczę¶cia 25-letnia mistrzyni ¶wiata.Ito po pierwszym skoku na 97 m była czwarta ze strat± ponad 4 pkt do liderki. W finale filigranowa Japonka uzyskała tak samo jak Vogt 96,5 m i awansowała o dwie lokaty, na drugie miejsce na podium.Trzecia w mistrzostwach Takanashi była uznawana za główn± kandydatkę do złotego medalu. Japonka, która już zapewniła sobie kolejny triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu ¦wiata, po pierwszej serii - 98 m była druga, trac±c do liderki 2,7 pkt. Jednak w finale osi±gnęła o trzy metry mniej i w efekcie spadła na trzecie miejsce.Najmniej zadowolona ze swojego występu w Lahti będzie Norweżka Maren Lundby, która prowadziła po pierwszej serii - 99,5 m. W drugiej wyl±dowała na 91. metrze i straciła miejsce na podium.Vogt po zwycięstwie w igrzyskach w Soczi i dwóch tytułach mistrzyni ¶wiata ma już w dorobku trzy z rzędy zwycięstwa w imprezach najwyższej rangi. W kolekcji nie ma jeszcze tylko Kryształowej Kuli za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu ¦wiata.Niemka w P¦ nie błyszczy, dotychczas ma na koncie tylko dwa wygrane konkursy.W niedzielę Vogt stanie przed szans± zdobycia drugiego medalu mistrzostw ¶wiata. Wyst±pi bowiem w konkursie drużyn mieszanych.