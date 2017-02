MŚ w Lahti. Adam Małysz po kwalifikacjach: Szczęka trochę rywalom opadła

Paweł Wilkowicz: To prawda, że słyszał pan jak po skoku Kamila Stocha na 103,5 m w kwalifikacjach który¶ z obserwatorów z innej ekipy zakl±ł pod nosem z uznaniem?

Jest spora różnica między skokami Kamila Stocha z czwartku i pi±tku. W czwartek raz na trzy próby był w czołowej trójce. W przeddzień konkursu już w obu skokach był najlepszy. Kamil jest skoczkiem który potrzebuje więcej czasu na poznanie skoczni, czy to po prostu ¶wiadomo¶ć, że dzień próby się zbliża, dobrze na niego wpływa?

Stoch i Kot w pięciu seriach skoków po trzy razy byli w czołowej trójce. Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje, przed Piotrem Żył±.

Mówił pan pod skoczni±, że te problemy Kamila z kolanem psychologicznie mog± mu tylko pomóc. Dlaczego?

Skoczkowie s± przes±dni. Polscy też?

Konkurs w Lahti będzie o 16.30 polskiego czasu, to jeszcze pół dnia czekania. Da się wtedy od rana jako¶ uciec od my¶li: dzi¶ jest ten dzień, gdy mogę zdobyć medal?

Trudno żeby Kamil nie zrobił na rywalach wrażenia tym skokiem. Oni uważali, że te skoki które już widzieli chwilę wcze¶niej, były dalekie. A tu nagle go¶ciu leci na 103,5 m. Po rekord skoczni. Trochę im szczęka opadła. Zwłaszcza, że pewnie akurat na mniejszej skoczni mniej osób stawiało na Kamila.- Każdy zawodnik ma inaczej: jeden zacznie dobrze, a w kolejnych seriach ga¶nie, inni się rozpędzaj±. I Kamil jest w tej drugiej grupie. On nam się tutaj po prostu rozskakał, to widać. To dodaje pewno¶ci siebie przed konkursami. Na niektórych zawodników może tak udane treningi podziałałyby zgubnie, ale o Kamila się akurat chyba martwić nie musimy. U¶wiadomił sobie, jak dobry jest teraz i to może mu tylko pomóc.- My¶lę, że dla wielu teamów to jest mimo wszystko szok, że Polacy skacz± aż tak dobrze. Że aż tylu Polaków skacze tak dobrze. Wszyscy wiedz±, ile Kamil umie i jak wiele wygrał. Jego się obawiali. Ale pozostałych? Nie mogli przypuszczać, że będ± tej zimy tak dobrzy. I to na pewno wytr±ca innych z równowagi. Jeste¶my teraz najlepsi na ¶wiecie jako drużyna i jak na razie w Lahti to się nie zmienia. Chłopcy bardzo potrzebowali spokoju przed mistrzostwami. Dlatego mówiłem niedawno, żeby im nie wręczać medali za wcze¶nie, nie przesadzać z presj±. I chyba się udało. Skacz± super, wszyscy się nas boj±. Ale też wszyscy swoje lekcje odrabiaj±: obserwuj± nas, wyłapuj± różne szczegóły, próbuj± się dowiedzieć, co jest grane. Próbuj± wybić z rytmu, ale widać że chłopaki nie pozwalaj± na to.- Dobrze jest mieć jak±¶ tak± powracaj±c± my¶l, która odci±gnie od my¶lenia o skokach. Niech cię nawet w plecach co¶ ci±gnie, albo to kolano zaboli. Je¶li to nie jest nic poważnego, to pozwala jeszcze ulepszyć ten automat do skakania, bo zajmuje czym¶ głowę. Tak jak mi kiedy¶ mówił doktor, a dzi¶ profesor Jan Blecharz: najlepszy będziesz jak odetniesz głowę. Zupełnie przestaniesz my¶leć o skokach. Najprostsza rzecz. A taka trudna do zrobienia. I jaka¶ drobna dolegliwo¶ć może w tym pomóc, bo da odskocznię.- Nie rozmawiaj± o tym. Każdy z nich koncentruje się po swojemu i my w to nie ingerujemy. Rozmawiaj± między sob± o pracy, a nie o przes±dach. Ale pewnie jakie¶ przes±dy maj±, bo jest ich w skokach pełno. Jeden skacze zawsze w tych samych skarpetach, inny jak dobrze skoczy to chce cały czas siadać na tym krze¶le na którym siedział przed dobrym skokiem. Przes±dy pokazuj±, że jeste¶ człowiekiem z krwi i ko¶ci, a nie maszyn±.- Nie da się. B±dĽmy szczerzy. Cała sztuka w tym, żeby to zamienić na dobr± energię. Ucieczki nie ma.- Stoch w idealnych próbach ¶wietnie robi Morgensterna, Maciek jeszcze musi nad tym pracować - mówi Kazimierz Długopolski, pierwszy trener Macieja Kota