MŚ w Lahti. Nie schodzi z podium od miesiąca. Austriak największym rywalem Polaków?

Trudne pocz±tki

PrzyjaĽń z futbolem w tle

Lahti to jego miejsce

Już wie jak wygrywać

Gdy Kamil Stoch wygrywał czwarty konkurs z rzędu w Pucharze ¦wiata wydawało się, że nic nie stanie mu na przeszkodzie do zdobycia drugiej w karierze Kryształowej Kuli. Stoch był w coraz lepszej dyspozycji, a znakomicie skacz±cy na pocz±tku Domen Prevc i Daniel Andre Tande zaczęli odczuwać trudy sezonu. Wówczas Stefan Kraft tracił do Polaka wiele punktów i nikt nie przypuszczał, że może jeszcze wł±czyć się do rywalizacji o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Kraft wrócił jednak do zdrowia i od konkursów w Willingen nie schodził z podium przez siedem kolejnych zawodów. W tym czasie Stoch znalazł się na podium tylko trzykrotnie. Austriakowi udało się odrobić 233 ,,oczek'' do Polaka, dzięki czemu końcówka sezonu zapowiada się niezwykle emocjonuj±co.Eksplozja formy Krafta zdarzyła się tuż przed mistrzostwami ¶wiata w fińskim Lahti, dlatego brak choćby jednego złota dla Austriaka będzie olbrzymim zaskoczeniem. 23-latek potwierdził ¶wietn± formę w kwalifikacjach do pierwszego konkursu na normalnej skoczni, w których uzyskał 99,5 metra. Jeszcze dalej poleciał Stoch, który wyl±dował na odległo¶ci 103,5 metra.Stefan Kraft od najmłodszych lat był fanem sportu, ale to nie skoki narciarskie były jego pierwszym wyborem. Austriak już w wieku 4 lat zacz±ł grać w piłkę nożn±, jednak jego przygoda z futbolem nie trwała długo. W wieku 10 lat porzucił piłkę, a rodzice zapisali go do Salzburg Ski Federation. Jako, że zawsze był jednym z najmniejszych zawodników trenerzy nie wróżyli mu sukcesu, ale jego zawzięto¶ć i upór doprowadziły go do startów w tzw. trzeciej lidze skoków. Tam również nie radził sobie najlepiej, bo pierwsze punkty zdobył dopiero w drugim sezonie startów. Mimo że nic nie zwiastowało wybuchu jego talentu, to w 2011 roku zacz±ł czę¶ciej zajmować miejsca na podium w Alpen Cup. Ukoronowaniem sezonu 2010/2011 było srebro zdobyte na mistrzostwach ¶wiata juniorów w estońskim Otepaa. Dołożył do tego złoto w konkursie drużynowym.Stefan Kraft na skoczni pojawia się zwykle w towarzystwie Michaela Hayboecka, bo obaj zawodnicy przyjaĽni± się ze sob± od wielu lat. Chociaż Austriacy spędzaj± razem niemal całe cztery miesi±ce w roku przyznaj±, że kłótnie zdarzaj± się niezwykle rzadko - Raczej nie mamy powodów do awantur . Muszę jednak przyznać, że Hayboeck mocno mnie irytował, gdy piłkarze FC Barcelony pokonali Bayern Monachium 3:0, a on Michael cały czas chodził ubrany w koszulkę Barcelony - mówił Kraft. Austriak to największy obok Severina Freunda fan Bayernu Monachium w stawce Pucharu ¦wiata, dlatego pojawienie się Roberta Lewandowskiego na skoczni w Oberstdorfie było dla niego olbrzymim przeżyciem, a tuż po skoku kamery uchwyciły moment, w którym Kraft robi sobie zdjęcie w polskim napastnikiem - Nie zawsze mamy okazje spotykać gwiazdy futbolu - dodawał.Stefan Kraft podkre¶la, że bardzo lubi skocznie w fińskim Lahti. W sezonie 2013/2014 zaj±ł drugie miejsce, a dzień póĽniej był czwarty. W kolejnym roku nie miał już sobie równych i zwyciężył w konkursie rozgrywanym w olbrzymiej mgle. W zeszłym sezonie było jednak znacznie gorzej. - Bardzo lubię tę skocznię. Pasuje mi jej profil, mimo że rok temu konkurs mi nie wyszedł - mówił PAP tuż przed wylotem do Finlandii. Austriak sam nakłada na siebie dodatkow± presję, ale jak przyznaje taka sytuacja bardzo mu odpowiada. - Spakowałem do walizki sporo pewno¶ci siebie. Może mi się przydać. Oczywi¶cie znacznie lepiej jest jechać na tak± imprezę, kiedy ma się realne szanse na walkę o medale. Gdy wiem, że nie mam szans, trudno mi się zmobilizować. Wtedy nie mam też motywacji, dlatego taka sytuacja bardzo mi odpowiada - dodawał.Mimo że Stefan Kraft ma dopiero 23 lata, jest bardzo do¶wiadczonym zawodnikiem. Austriak zanotował już 116 startów w Pucharze ¦wiata, z czego 112 razy udawało mu się awansować do najlepszej trzydziestki zawodów. Kraft ma na swoim koncie również osiem indywidualnych zwycięstw w najlepszej lidze skoków. Ł±cznie na podium pojawiał się 32 razy. Austriak to także zwycięzca 63. Turnieju Czterech Skoczni oraz trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu ¦wiata 2014/2015. Podczas poprzednich mistrzostw ¶wiata w szwedzkim Falun wywalczył dwa indywidualne kr±żki. - Przed wylotem spojrzałem na medale z Falun - srebrny i br±zowy. Pomy¶lałem, że czego¶ jeszcze brakuje - zakończył Stefan Kraft.