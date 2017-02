Boks. Deontay Wilder powraca. Czy zakończy kolejną walkę przed czasem?

Żołnierz i piłkarz

Deontay Wilder od czasu pokonania Bermane'a Stiverne'a i zdobycia tytułu mistrza ¶wiata stoczył cztery obrony pasa. Każd± z tych walk zakończył przed czasem. Nie były to jednak takie pogromy jak wcze¶niej, kiedy to posyłał przeciwników na deski najpóĽniej w czwartej rundzie. Poziom umiejętno¶ci jego rywali też pozostawia sporo do życzenia . Wielu kibiców zarzuca Amerykaninowi, że wybiera sobie łatwych przeciwników i w ringu nie miał jeszcze nigdy do czynienia z naprawdę wielkiej klasy pię¶ciarzem. Najpierw Eric Molina i Johann Duhaupas, którzy przetrwali odpowiednio 9 i 11 rund. Potem najwyżej sklasyfikowany Polak, Artur Szpilka , który zaprezentował się solidnie, lecz w dziewi±tej odsłonie nadział się na potężny sierpowy faworyta i padł na ziemię nie daj±c oznak życia. Następnie Chris Arreola, z którym Wilder bardziej się bawił niż walczył, a jego wygłupy z tej walki stały się póĽniej hitem internetu w Stanach Zjednoczonych.Kolejnym oponentem miał być Andrzej Wawrzyk, jednak po wpadce dopingowej polskiego pretendenta konieczne było znalezienie zastępcy. Ostatecznie do ringu wyjdzie Gerald Washington, który według ekspertów będzie najtrudniejszym dotychczasowym przeciwnikiem dla Wildera.Co można powiedzieć o 34-latku? Bez w±tpienia jednym z jego atutów s± warunki fizyczne. Wysoki wzrost (198 cm) i szeroki zasięg ramion (208) mog± sprawić w tej walce problemy Wilderowi, który w tej statystyce góruje nieznacznie (201 i 211 cm). Ponadto Washington również nie zaznał jak dot±d smaku porażki. Może się za¶ pochwalić 18 zwycięstwami przy jednym remisie z mocnym Amirem Mansourem. W przeszło¶ci należał do US Navy i z powodzeniem uprawiał futbol amerykański. Kariera w NFL stała otworem, ale w 2012 roku zdecydował się zwi±zać swoj± przyszło¶ć z boksem . Teraz czeka go najtrudniejszy sprawdzian w życiu.- Chcę pokazać się z najlepszej strony, rozbić Wildera i stać się pierwszym zawodnikiem, który go znokautuje. Je¶li będzie to konieczne, przeboksuję 12 pełnych rund i zabiorę mu ten pas - zapowiada entuzjastycznie Washington. Mistrz docenia klasę rywala, ale jest też pewny swojej wygranej.- Gerald to potężny facet, widziałem go kilka razy w życiu. Zawsze okazywał mi dużo szacunku i cierpliwie czekał na swoj± szansę. Na pewno da z siebie wszystko, ale to ja wygram tę walkę. Jestem tego pewien - odpowiedział w swoim stylu "Bronze Bomber", którego kurs na zwycięstwo w zakładach bukmacherskich waha się pomiędzy 1,04 a 1,07.Na papierze Wilder jest zdecydowanym faworytem, a jego ewentualna porażka będzie uznana w ¶wiecie boksu za jedn± z największych sensacji ostatnich lat. Wielu kibiców upatruje jednak pewne szanse Washingtona.Po pierwsze - warunki fizyczne. Żaden z ostatnich pięciu rywali Wildera nie może się pochwalić takim zasięgiem ramion i muskulatur± co Washington. "Czarny Kogut", bo taki przydomek nosi Gerald, operuje też mocnym uderzeniem i cechuje go do¶ć duża wytrzymało¶ć. Ponadto nie do końca wiadomo, jak się ma prawa ręka Wildera. W trakcie walki z Arreol± doznał złamania ko¶ci dłoni i musiał przej¶ć operację. Najbliższe starcie będzie więc jej sprawdzianem. Mistrz mówi, że już wszystko w porz±dku, trenuje na pełnych obrotach i do walki przyst±pi w pełni przygotowany. Jak jest jednak naprawdę, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że prawa ręka Wildera to jego największa broń i bez niej jest on zdecydowanie mniej efektywny. Z Arreol± musiał sobie radzić praktycznie tylko lewym ramieniem i udało się zwyciężyć, ale Washington może tego nie przepu¶cić.Nieelegancko jest zastanawiać się nad wyborem kolejnego przeciwnika, kiedy jeszcze pierwszego się nie pokonało, ale Wilder jest pewny swojej wygranej i już zapowiada swoj± wieloletni± dominację w kategorii ciężkiej. Starcie z Anthonym Joshu± trzeba póki co odłożyć, ponieważ Brytyjczyk musi najpierw pokonać w kwietniu Władimira Kliczkę. W tej sytuacji Wilder planuje pojedynek z mistrzem ¶wiata organizacji WBO, Josephem Parkerem. Jego zdaniem Nowozelandczyk pewnie wygra z Hughie'em Furym, a wtedy celem obu powinna być wzajemna konfrontacja.Ostatnim niekwestionowanym mistrzem ¶wiata wagi ciężkiej był Lennox Lewis. Teraz na jego następcę typuje się dwóch pię¶ciarzy: Deontaya Wildera i Anthony'ego Joshuę. Ich pojedynek byłby niesamowitym wydarzeniem, lecz nie można wybiegać zbyt daleko w przyszło¶ć. Wilder powinien się skupić na swoim najbliższym rywalu, bo eksperci s± zgodni: jego szczęka nie jest najmocniejsza, a Washington ma czym uderzyć. Chwila dekoncentracji, jeden cios i sensacja może stać się faktem. Wtedy jednak wszystkie plany dotycz±ce Parkera i Joshuy trzeba będzie odłożyć na dalszy plan, bowiem w kontrakcie na sobotni± walkę jest klauzula o natychmiastowym rewanżu w przypadku wygranej Washingtona.