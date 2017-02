MŚ w Lahti. Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje, Piotr Żyła drugi. Stoch przeskoczył skocznię!

Polscy skoczkowie potwierdzili swoj± dominację w Lahti. Dawid Kubacki okazał się najlepszym zawodnikiem pi±tkowych kwalifikacji, a tuż za nim uplasował się Piotr Żyła. Co interesuj±ce, trzecie miejsce zaj±ł do¶wiadczony Fin Janne Ahonen. To bardzo dobra informacja przed jutrzejszymi zawodami, a biało-czerwoni od pocz±tku mistrzostw potwierdzaj± swoj± klasę.W kwalifikacjach nie musieli brać udziału zarówno Maciej Kot , jak i Kamil Stoch, ale obaj pojawili się na starcie. Maciej Kot w trudnych warunkach poszybował na 97 metr i był to jeden z dłuższych skoków czołowej dziesi±tki. Chwilę po nim na belce pojawił się Stefan Kraft, który postraszył rywali skokiem na odległo¶ć 99,5 metra. To co zrobił Kamil Stoch przeszło jednak naj¶mielsze oczekiwania. Polak miał bardzo dobre warunki i poszybował na 103,5 metra, co jest skokiem o 2,5 metra dłuższym niż dotychczasowy rekord skoczni. Niestety, mistrz ¶wiata z Val di Fiemme tuż po skoku złapał się za prawe kolano . Polak zmaga się z problemem przeci±żenia od kwalifikacji w Lillehammer i przy każdym bardzo długim skoku pojawia się u niego silne ukłucie. Miejmy nadzieje, że fizjoterapeuta polskiej kadry Łukasz Gębala doprowadzi nogi Stocha do stanu używalno¶ci, bo w jutrzejszym konkursie trzeba będzie latać równie daleko.Pocz±tek jutrzejszego konkursu o godzinie 16.30 Relacja na żywo w Sport.pl - To jest Twój Live oraz w Eurosporcie.