MŚ w Lahti. Kamil Stoch po rekordzie skoczni w kwalifikacjach i grymasie bólu po lądowaniu. - Ja się o kolano nie martwię i państwo też się nie martwcie

Kubacki najlepszy w kwalifikacjach

Kot z medalem? "Charakter ma lepszy od Stocha"

- No, no! - pogroził palcem Stoch, u¶miechnięty, słysz±c pytanie czy teraz nie wolno mu już daleko skakać. - Pytań o możliwe obniżanie belki dla mnie też nie będę komentował. Chcę po prostu skakać jak najdalej i jak najładniej - mówił. Kilka minut wcze¶niej pobił rekord skoczni, l±duj±c na 103,5 m, ale wyraĽnie dawał znać, że kolano boli.Z trybun na skoczni dwa razy w odstępie kilku sekund było słychać "uuuu". Najpierw po locie Stocha, bo poprzedni rekord skoczni normalnej w Lahti był gorszy aż o 2,5 m. A potem po l±dowaniu, bo dawno już nie krzywił się tak mocno z bólu. Do wywiadów stan±ł już jednak z u¶miechem. - To stary problem. Przy dalszych skokach ten mięsień się bardziej napina, co jest normalne. Gdy się kurczy, pojawia się ból. Ale wystarcz± dwie minuty i przechodzi. Dawno mnie już nie widzieli¶cie z takim grymasem? Bo dawno już tak daleko nie skoczyłem - mówił Polak. Skoczkowie to twardzi ludzie, sukcesom Stocha w ostatnich latach nie raz towarzyszyły takie dodatkowe emocje. W Soczi po złotym medalu na skoczni normalnej Stoch wywrócił się na jednym z pierwszych treningów na większym obiekcie i przez kilkana¶cie minut nie było jasne, czy nie stało mu się co¶ poważniejszego. Skończyło się potłuczeniami, i drugim złotym medalem. Dreszczowiec był też w ostatnim Turnieju Czterech Skoczni, gdy dalszy udział Stocha stan±ł pod znakiem zapytania po upadku w Innsbrucku. Znów skończyło się stłuczeniami i zwycięstwem.- Ja się kolanem nie martwię, państwo się też nie martwcie - uspokajał Stoch w Lahti. - Dzi¶ skakanie sprawiało mi rado¶ć. Obydwa skoki były bardzo dobre, tylko przy drugim były lepsze warunki. Chcę to robić wła¶nie tak jak w pi±tek: z u¶miechem na twarzy, nie męcz±c się, nie stwarzaj±c samemu sobie dodatkowego ci¶nienia - mówił lider polskiej kadry. Stoch tylko raz w karierze stał na podium konkursu na normalnej skoczni: wła¶nie w Soczi, na najwyższym stopniu. W Lahti będzie miał wielk± szansę na ten drugi raz.Dawid Kubacki wygrał serię kwalifikacyjna przed sobotnimi zawodami w Lahti. Drugie miejsce zaj±ł Piotr Żyła. W kwalifikacjach znakomity skok oddał Kamil Stoch, który skoczył o 2,5 metra dalej niż oficjalny rekord skoczni.Polscy skoczkowie potwierdzili swoj± dominację w Lahti. Dawid Kubacki okazał się najlepszym zawodnikiem pi±tkowych kwalifikacji, a tuż za nim uplasował się Piotr Żyła. Co interesuj±ce, trzecie miejsce zaj±ł do¶wiadczony Fin Janne Ahonen. To bardzo dobra informacja przed jutrzejszymi zawodami, bo biało-czerwoni od pocz±tku mistrzostw potwierdzaj± swoj± klasę.W kwalifikacjach nie musieli brać udziału zarówno Maciej Kot, jak i Kamil Stoch, ale obaj pojawili się na starcie. Maciej Kot w trudnych warunkach poszybował na 97 metr i był to jeden z dłuższych skoków czołowej dziesi±tki. Chwilę po nim na belce pojawił się Stefan Kraft, który postraszył rywali skokiem na odległo¶ć 99,5 metra. To co zrobił jednak Kamil Stoch przeszło naj¶mielsze oczekiwania. Polak miał bardzo dobre warunki i poszybował na 103,5 metra, co jest skokiem o 2,5 metra dłuższym niż dotychczasowy rekord skoczni. Niestety, mistrz ¶wiata z Val di Fiemme tuż po skoku złapał się za prawe kolano. Polak zmaga się z problemem przeci±żenia od kwalifikacji w Lillehammer i przy każdym bardzo długim skoku pojawia się u niego silne ukłucie. Miejmy nadzieje, że fizjoterapeuta polskiej kadry, Łukasz Gębala doprowadzi nogi Stocha do stanu używalno¶ci, bo w jutrzejszym konkursie trzeba będzie latać równie daleko.- Stoch w idealnych próbach ¶wietnie robi Morgensterna, Maciek jeszcze musi nad tym pracować - mówi Kazimierz Długopolski, pierwszy trener Macieja Kota