MŚ w Lahti. Rydzek obronił tytuł, Polacy daleko w kombinacji norweskiej

Wyniki kombinacji norweskiej (mała skocznia + bieg na dystansie 10 km):

Drugi z Polaków Paweł Słowiok (obaj AZS AWF Katowice ) był 37. ze strat± 2.36,6.Po raz pierwszy w historii cztery czołowe lokaty zajęli zawodnicy z tego samego kraju. Tuż za podium był Fabian Riessle.- Trudno mi jest znaleĽć teraz odpowiednie słowa. To były wielkie emocje" - skomentował wyczyn swoich podopiecznych Hermann Weinbuch.Cie¶lar po pierwszej konkurencji i wyl±dowaniu na 93 m ruszał do biegu jako 19. ze strat± 1.01 do ówczesnego lidera Frenzela. On i Rydzek uzyskali w skokach po 99 metrów, ale na starcie drugiej konkurencji dzieliła ich różnica 14 s. Polak zameldował się na mecie 2.08,9 póĽniej od zwycięzcy.Słowiok wyl±dował na 88,5 m i jak ruszał do biegu miał 1.38 straty do lidera.Rydzek po raz trzeci w karierze wywalczył złoty medal. - Czułem się bardzo dobrze. Wiedziałem, że jestem w doskonałej dyspozycji, a trasa w Lahti mi bardzo pasuje - skomentował lider P¦.1. Johannes Rydzek ( Niemcy ) 26.19,6 (2. po skokach/9. czas biegu)2. Eric Frenzel (Niemcy) strata 14,9 (1./20.)3. Bjoern Kircheisen (Niemcy) 30,0 (8./13.)4. Fabian Riessle (Niemcy) 32,2 (12./12.)5. Akito Watabe (Japonia) 32,3 (6./15.)6. Francois Braud ( Francja ) 36,0 (9./16.)7. Bernhard Gruber (Austria) 39,1 (4./19.)8. Philipp Orter (Austria) 40,3 (30./1.)9. Eero Hirvonen (Finlandia) 45,1 (7./17.)10. Magnus Krog ( Norwegia ) 45,3 (28./4.)29. Adam Cie¶lar (Polska) 2.08,9 (19./34.)37. Paweł Słowiok (Polska) 2.36,6 (36./30.)