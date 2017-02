MŚ w Lahti. Biegi narciarskie. Justyna Kowalczyk jednak nie zakończy kariery po Pjongczang? "Dziś niczego nie powiem na sto procent"

"Potrzebuję czego¶ więcej, niż pucharowe gonienie"

- Nie powiem na sto procent, że to ostatnie mistrzostwa, bo sama nie wiem - mówi Justyna Kowalczyk. Wprawdzie już po igrzyskach w Soczi, które miały być ostatnimi w karierze, Kowalczyk zmieniła zdanie, ale wydawało się do teraz, że akurat tutaj stawia kropkę: Lahti to jej ostatnie M¦, a Pjongczang to będzie pożegnanie z igrzyskami i rywalizacj± w elicie biegów i przej¶cie na stałe do startów w maratonach. Podtrzymywała to przez cały poprzedni sezon: trudny, bo bez wielkich imprez i zakończony bez miejsca na podium w biegach Pucharu ¦wiata. Teraz pierwszy raz postawiła przy tych planach znak zapytania.- Ten sezon jest już zupełnie inny niż poprzedni. Widać przyszedł taki czas w moim życiu, że potrzebuję większej motywacji niż pucharowe gonienie co tydzień w tę i we w tę - mówi Justyna. W obecnym sezonie już miejsce na podium miała: zwycięstwo w biegu ł±czonym w Pjongczang, pod nieobecno¶ć najlepszych biegaczek ze Skandynawii. Polce spodobał się nowy rytm sezonu: koncentrowanie się na najważniejszych startach, wybieranie z Pucharu ¦wiata tylko tego, co lubi. Taka jest obecna zima: pierwsza z tak mał± liczb± pucharowych biegów, praktycznie bez startów stylem łyżwowym - były takie tylko dwa, tam gdzie nie dało się unikn±ć biegania stylem dowolnym - bez Tour de Ski. I z całym cyklem przygotowań podporz±dkowanym jednemu biegowi: 10 km klasykiem w Lahti, 28 lutego A już dzień póĽniej, 1 marca , zaczn± się - jak deklaruje Justyna - przygotowania do Pjongczang. I tym razem już nie podporz±dkowane jednemu biegowi, na 30 km klasykiem, jak się długo zanosiło, tylko dwóm: trzydziestce i sprintowi stylem klasycznym. Kowalczyk zaczęła nastawiać się na start sprinterski po próbie przedolimpijskiej, gdy zobaczyła że trasa jest wymagaj±ca. - Na stadionie biegowym w Pjongczang od razu poczułam się jak w domu - mówi.- Jestem typem igrzyskowym. Mój organizm jako¶ pod¶wiadomie czuje, co jest w sporcie najważniejsze. Że co¶ dzieje się raz na cztery lata. Mistrzostwa ¶wiata już wywołuj± we mnie mniejsz± mobilizację. Ale też mobilizuj±. Rok temu, choć wykonałam bardzo ciężk± pracę, to jednak nie układałam wszystkiego w aż takich szczegółach jak teraz. Nie miałam takiej diety jak teraz, nie byłam tak odtłuszczona jak teraz, tak zmotywowana. Tysi±c szczegółów odwracało moj± uwagę. I to mi było wtedy potrzebne, w sezonie bez wielkich stawek. Na szczę¶cie rozkręciłam się wtedy przynajmniej na koniec sezonu, co dało mi nadzieję w przygotowaniach - mówi.Dlatego bieg na 10 km klasykiem 28 lutego będzie podwójnie ważn± prób±: bo to jedyny indywidualny start Justyny w Lahti i jedyna szansa na miejsce na podium, ale też weryfikacja nowego rytmu przygotowań. - Czuję, że zrobiłam wszystko co mogłam i jestem dobrze przygotowana. Ale zobaczymy, na ile to wystarczy - mówi Kowalczyk. Następne mistrzostwa ¶wiata będ± w 2019 w austriackim Seefeld. Justyna będzie miała wówczas 36 lat. Marit Bjoergen ma teraz 37 i jest główn± faworytk± biegów dystansowych w Lahti.- Stoch w idealnych próbach ¶wietnie robi Morgensterna, Maciek jeszcze musi nad tym pracować - mówi Kazimierz Długopolski, pierwszy trener Macieja Kota