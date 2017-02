Liga Europy. Ajax z FC Kopenhaga w 1/8 finału, Szczęsny z Rybusem

Pary 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europejskiej:

Legia obłowiła się w europejskich pucharach. Zarobiła prawie 18 mln euro!

Karol Linetty na celowniku Tottenhamu i Evertonu?

Piłkarz Porto bole¶nie kontuzjowany. Pokazał drastyczne zdjęcie

Spotkania, które wyłoni± ćwierćfinalistów, LE odbęd± się 9 marca (w Danii) i 16 marca (w Holandii ).AS Roma, której bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, trafiła na drużynę Macieja Rybusa Olympique Lyon, za¶ Anderlecht (Łukasz Teodorczyk) wylosował APOEL Nikozja.W 1/16 finału błysn±ł zwłaszcza francuski zespół, który wygrał z holenderskim AZ Alkmaar 4:1 i 7:1.W najlepszej "16", poza Anderlechtem, s± jeszcze dwaj przedstawiciele ligi belgijskiej KKA Gent i KRC Genk. W marcu dojdzie do ich bezpo¶redniej potyczki.W 1/8 finału zmierz± się też dwa niemieckie kluby - Schalke 04 Gelsenkirchen z Borussia Moenchengladbach.Jeden z faworytów rozgrywek Manchester United wylosował rosyjski FK Rostów.Ćwierćfinały zaplanowane s± w terminach 13 i 20 kwietnia, półfinały 4 i 11 maja, a finał 24 maja w Sztokholmie.Celta Vigo - FC KrasnodarAPOEL Nikozja - RSC AnderlechtSchalke 04 Gelsenkirchen - Borussia MoenchengladbachOlympique Lyon - AS RomaFK Rostów - Manchester UnitedOlympiakos Pireus - Besiktas StambułKKA Gent - KRC GenkFC Kopenhaga - Ajax Amsterdam Legia Warszawa w czwartek zakończyła swój udział w europejskich pucharach po porażce w dwumeczu z Ajaksem w 1/16 finału Ligi Europy. Jednak dzięki udziałowi w fazie grupowej Ligi Mistrzów zarobiła krocie! Z boiska podniosła prawie 18 mln euro, a dojd± jeszcze do tego prawa telewizyjnePomocnik Sampdorii Genua Karol Linetty wzbudził zainteresowanie Evertonu i Tottenhamu - pisze specjalizuj±cy się w tematyce transferowej portal transfermarketweb.comPiłkarz Porto Hector Herrera po meczu z Juventusem Turyn pokazał zdjęcie swojej kontuzjowanej stopy. Starcie ze Stephanem Lichtsteiner było wyj±tkowo bolesne