Liga Mistrzów. Piłkarze nie umieją strzelać rzutów karnych w fazie pucharowej

Popis bezmy¶lno¶ci obrońcy Porto. Czerwona kartka w 74 sekundy!

Legia obłowiła się w europejskich pucharach

Zabawne, bo przecież już samo podyktowanie rzutu karnego bywa ¶więtowane niczym bramka. Zwykle wydaje nam się przecież, że "jedenastka" musi zakończyć się trafieniem.Inaczej sprawy miały się w ostatniej fazie spotkań w LM. Nie wykorzystano dwóch ważnych karnych.Podobnie było w poprzednim sezonie. Od tego czasu, nie wykorzystano aż 69 proc. "jedenastek" w fazie pucharowej turnieju!Gdyby Caballero nie obronił we wtorek karnego w meczu z AS Monaco, Manchesterowi City mogłoby nie udać się odwrócić losów meczu i spotkanie mogłoby nie zakończyć się wynikiem 5:3 dla Anglików. W tym tygodniu, wykorzystać karnego udało się tylko Kevinowi Gameirze - napastnik Atletico Madryt trafił w spotkaniu z Bayerem Leverkusen.Rzutów karnych nie wykorzystywano również tydzień wcze¶niej - Manuel Neuer obronił próbę Alexisa Sancheza, któremu jednak udało się dobić, a Pierre-Emerick Aubameyang nie zamienił karnego na bramkę w meczu z Benfik±.Takie co¶ zdarza się również w najważniejszym meczu sezonu. Antoine Griezmann nie wykorzystał karnego w finale z Realem Madryt (1:1), wygranym przez "Królewskich" po konkursie "jedenastek".Podobna sytuacja dotyczy Thomasa Muellera i wyeliminowanego przez Atletico Bayernu Monachium . Również niewykorzystany karny Zlatana Ibrahimovicia w dwumeczu PSG z Manchesterem City mógł dać paryżanom awans do kolejnej rundy.Jak widać, statystyka uczy, że strzelenie z karnego to sztuka dużo trudniejsza, niż by się mogło wydawać. Nawet - albo zwłaszcza - w tak prestiżowych rozgrywkach.Alex Telles w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Juventusem popisał się prawdziwym brakiem wyobraĽni. Dwukrotnie brutalnie potraktował rywali i wyleciał z boiska już w pierwszej połowie.Legia Warszawa w czwartek zakończyła swój udział w europejskich pucharach po porażce w dwumeczu z Ajaksem w 1/16 finału Ligi Europy. Jednak dzięki udziałowi w fazie grupowej Ligi Mistrzów zarobiła krocie!